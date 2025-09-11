Madre denuncia pésimo show infantil y se vuelve viral

Una madre en Monterrey denunció un show infantil por su mala calidad. Las botargas eran distintas a lo prometido y el servicio no cumplió lo acordado.

CIUDAD DE MÉXICO.-Una madre regiomontana vivió una amarga experiencia durante la fiesta de cumpleaños de su hijo, luego de contratar un show infantil que resultó muy distinto a lo prometido. La usuaria identificada como Arely Machado compartió en redes sociales su inconformidad, y su publicación rápidamente se hizo viral por lo insólito y decepcionante del servicio recibido.

Según narró en Facebook, el pasado 6 de septiembre contrató a la empresa Fenta Shows Infantiles, quienes le ofrecieron un espectáculo de 40 minutos con dos botargas, un animador, concursos y dinámicas por un costo total de $2,800 pesos. Para reservar, realizó un anticipo de $400, y días después le solicitaron un pago adicional de $180 debido a la ubicación del evento, a pesar de que había informado la dirección desde el inicio.

El día de la fiesta, los animadores llegaron y le pidieron liquidar el monto restante. Aunque notó de inmediato que no traían el vestuario acordado, decidió no cancelar, ya que su hijo ya los había visto y no quería decepcionarlo.

“Pensé en darles una oportunidad… ya no podía conseguir otro show en 30 minutos y no iba a dejar a mi hijo sin espectáculo”, explicó Arely en su publicación.

Sin embargo, el show dejó mucho que desear: la botarga de “Ironman” se le caía constantemente el “calzón” del disfraz, mientras que el supuesto “Hulk” ni siquiera llevaba máscara, solo la cara pintada de verde. La presentación fue apresurada, no duró los 40 minutos y no se realizaron concursos ni actividades como se había prometido.

Indignada por el resultado, la madre intentó contactar a la empresa para solicitar un reembolso parcial, proponiendo que se le devolviera un 30% (alrededor de $1,000 pesos). Sin embargo, solo le ofrecieron $300 pesos, argumentando que el show sí se realizó y que no hubo interrupciones por parte de la contratante.

Arely también denunció que las imágenes promocionales que usaron para convencerla no correspondían al servicio real, y advirtió a otros padres a tener precaución al contratar espectáculos infantiles en redes sociales.

La publicación generó cientos de comentarios, algunos con burlas hacia las botargas deterioradas, y otros apoyando a la madre por denunciar públicamente la situación.

Reacciones de usuarios:

«El Hulk con la cara pintada es la joya del show”.

“Ironman parecía más bien un Power Ranger chafa”.

“Qué coraje, por los niños más que nada”.

Con información de EXCÉLSIOR