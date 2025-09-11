México propone arancel del 50% a autos chinos

La medida busca proteger la industria nacional ante prácticas de comercio consideradas desleales, como el dumping que ha estado afectando a los sectores automotriz y de autopartes

Ciudad de México. – El gobierno federal, como parte del Paquete Económico 2026, presentó una iniciativa para elevar los aranceles a la importación de automóviles ligeros procedentes de China y otros países sin tratados comerciales con México, pasando del actual rango del 15 %–20 % al máximo permitido por la OMC: 50 % ￼.

El anuncio, realizado por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, subraya que la medida busca proteger la industria nacional ante prácticas de comercio consideradas desleales, como el dumping que ha estado afectando a los sectores automotriz y de autopartes

La iniciativa contempla modificaciones en 1,463 fracciones arancelarias, abarcando productos como autopartes, textiles, acero, calzado, plásticos, electrónicos, muebles, juguetes, cosméticos y más ￼.

Impacto estimado:

• Se espera recaudar aproximadamente 52 mil millones de dólares, cifra equivalente a un 8.6 % del total de importaciones del país ￼.

• La medida buscaría salvaguardar cerca de 320,000 a 325,000 empleos vinculados a estas industrias estratégicas ￼.

El aumento arancelario está dirigido principalmente a países que no tienen acuerdos de libre comercio con México, como China, Corea del Sur, India, Indonesia, Rusia, Tailandia y Turquía ￼.

El gobierno defiende que esta acción no sólo protegerá la manufactura local, sino que también generará certidumbre para atraer futuras inversiones, al asegurar un entorno competitivo frente a productos extranjeros “por debajo de los precios de referencia” ￼.

Cabe destacar que la iniciativa aún debe ser aprobada por el Congreso, aunque la amplia mayoría que posee el partido gobernante en ambas cámaras sugiere un trámite ágil.