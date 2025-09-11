Momentos de tensión se vivieron en #Cadereyta, Nuevo León cuando tres menores fueron rescatados del río Santa Catarina

Los niños fueron sorprendidos por la corriente mientras jugaban en el cauce, lo que movilizó de inmediato a los cuerpos de emergencia.

Momentos de gran tensión se vivieron durante el rescate de tres menores que quedaron atrapados en el río Santa Catarina, en el municipio de Cadereyta, Nuevo León, luego de las intensas lluvias registradas el pasado lunes.

Los niños, identificados como Carlos Eduardo, de 9 años; José Mateo, de 14; y Julián Alejandro, de 15, fueron sorprendidos por la corriente mientras jugaban en el cauce, lo que movilizó de inmediato a los cuerpos de emergencia.

En las labores participaron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Juárez, Cadereyta, Monterrey, así como personal del CRUM, quienes desplegaron un operativo que se prolongó durante varias horas y que incluyó el uso de cuerdas para extraer a los menores en condiciones seguras, pese a la caída de la noche.

El dramático momento quedó registrado en video por Enrique Robles Pérez, rescatista de Protección Civil estatal, cuyas imágenes evidencian la pericia, coordinación y entrenamiento necesarios para ejecutar este tipo de maniobras.

Finalmente, los tres menores fueron puestos a salvo, sin que se reportaran lesiones de gravedad.

Hombre es rescatado tras quedarse atrapado en el río Santa Catarina

Un hombre de 50 años fue rescatado la tarde del domingo tras quedar atrapado en el cauce del río Santa Catarina, en Monterrey, luego de las lluvias que se registraron en la ciudad.

De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, el hombre fue identificado como Francisco Arroyo Aguilar, y es originario de Michoacán.

Francisco se encontraba refugiado bajo el puente Cuauhtémoc, donde había pasado la noche ante la falta de un lugar para hospedarse.

El hombre relató que llegó recientemente a Monterrey en busca de empleo, motivado por las oportunidades que le habían mencionado, pero sin redes de apoyo ni familia terminó resguardándose en el área del río, desde donde ya no pudo salir por sus propios medios.

La emergencia fue reportada por un transeúnte que notó la presencia del hombre entre las columnas del puente y dio aviso a las autoridades.

CON INFORMACIÓN DE TELEDIARIO