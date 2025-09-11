Nicolás Maduro anuncia despliegue militar ante creciente presencia de Estados Unidos en el Caribe

"En este momento, de todas las costas venezolanas… tenemos todo un equipamiento de tropas", dijo el presidente de Venezuela

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el jueves un despliegue militar, policial y civil en todo el país, en medio de la creciente presencia militar de Estados Unidos en el Caribe.

Maduro, por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por datos que lleven a su captura, dijo que se constituían 284 «frentes de batalla» por todo el país, pero no indicó un número de efectivos que participan.

En un acto desde Ciudad Caribia, una ciudadela en medio de las montañas de la costa central y cercana a Caracas, Maduro agregó que «nos vamos al combate por la paz».

Estamos preparados para la lucha armada, si fuese necesario», dijo el mandatario acompañado de su ministro de Defensa, general Vladimir Padrino, y otros funcionarios.

En este momento, de todas las costas venezolanas, desde la frontera con Colombia, desde el Oriente del país, de norte a sur y de este a oeste, tenemos todo un equipamiento de tropas», agregó Maduro.

Fue el mayor anuncio de un despliegue militar en tiempos recientes. En mayo del 2008 el entonces presidente Hugo Chávez ordenó el envío de tropa, tanques y aviones de guerra a la frontera con Colombia.

Testigos de Reuters en varias ciudades de Venezuela no notaron un aumento en la presencia de personal militar y policial.

El Gobierno de Estados Unidos ha ordenado el despliegue de un contingente militar en el sur del Caribe y ha dicho que es para operaciones contra los cárteles de la droga.

Caso de la lancha

La semana pasada, un ataque militar estadounidense en el Caribe causó la muerte de 11 personas y hundió una lancha procedente de Venezuela que, según el presidente Donald Trump, transportaba narcóticos ilegales.

Luego que voceros del gobierno aseguraran que el video divulgado la semana pasada por Trump mostrando la voladura de la lancha era producto del uso de inteligencia artificial.

El ministro Cabello dijo que el Gobierno está investigando y que «y cuando preguntamos en los pueblos ninguno (de los fallecidos) es ni del Tren de Aragua, ni es narcotraficante ni llevaban drogas» en el bote que presuntamente salió del estado Sucre, en el extremo nororiental venezolano.

Se ha cometido un asesinato contra un grupo de ciudadanos utilizando una fuerza letal», agregó Cabello en un acto en Caracas transmitido por la televisora estatal.

El Pentágono no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Estados Unidos ha proporcionado escasa información sobre el incidente con la lancha, incluso a pesar de las exigencias de miembros del Congreso estadounidense.

Maduro sostiene que Washington pretende expulsarlo del poder.

El Gobierno había reforzado la presencia militar desde el fin de semana con tropas en cinco estados costeros venezolanos en la denominada fachada caribeña y atlántica como parte de la lucha contra el narcotráfico.

