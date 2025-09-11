Ordenar los billetes de menor a mayor puede tener implicaciones psicológicas

Un especialista nos advierte qué hay detrás de un simple hábito que parece no tener mucha relevancia

CIUDAD DE MÉXICO.- Un hábito que parece insignificante e inofensivo como lo es acomodar los billetes en la cartera por orden de su valor no es tan simple, pues tiene implicaciones psicológicas que seguro te sorprenderán. De acuerdo con psicólogos y especialistas en comportamiento humano, eso estaría relacionado con indicios de Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC).

El TOC se convierte en una señal de alerta cuando la necesidad de orden se vuelve excesiva, rígida o difícil de controlar, al grado de generar una inconformidad si las cosas no son como la persona lo desea, por ello este comportamiento tiene un significado perturbador y profundo según la psicología.

¿Te ha pasado que revisas la cartera para ver el orden de tus billetes? Si la respuesta es positiva debes saber que ese es un indicio de TOC, pues una persona puede pasar varias horas al día alineando los billetes de modo que queden ordenados por valor, esto al ser repetitivo se convierte en una señal de alerta, ya que produce estrés y ansiedad por verificarlo.

Contar los billetes de manera repetida puede ser una conducta impulsiva.

¿Qué es el TOC?

Antes debemos explicar que el gusto por el orden y las disciplina que conlleva no es algo malo, se vuelve complejo cuando desata otro tipo de conductas por ello aquí te explicamos en qué casos ser ordenado sí tiene implicaciones psicológicas. Lo primero que debes saber es que el Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) es cuando llegan a tu mente pensamientos recurrentes y obsesiones, de modo que desarrollas conductas repetitivas que consumen gran parte del tu tiempo al día; pon atención su tú o alguien conocido hace alguna de estas acciones:

•Se realizan de manera repetitiva e incontrolable.

•Generan ansiedad o malestar si no se llevan a cabo.

•Interfieren con la rutina diaria o con las relaciones personales.

•Se utilizan como un mecanismo para neutralizar pensamientos incómodos o intrusivos.

El orden no es malo, hay casos en los que sí se puede salir de control

¿Ser obsesivo con el orden significa que tengo TOC?

Ojo, pues no necesariamente ser ordenado quiere decir que tengas TOC, pues los hábitos de la limpieza y orden son comunes y necesarios para tener una buena calidad de vida, la clave y señal de alerta es si esto tiene un impacto de tu vida y con qué intensidad lo haces, por eso es importante dejar en claro que no en todos los casos significa que haya un trastorno psicológico o afectación mental.

De acuerdo con la Clínica Mayo, “el TOC va más allá de querer que las cosas estén bien hechas. Se trata de pensamientos intrusivos que causan ansiedad y de rituales que se realizan para intentar aliviar esa sensación”, así que pon atención a si tú tienes un comportamiento perfeccionista o cae en una obsesión que necesite atención.

Con información de HERALDO DE MÉXICO