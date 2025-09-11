Repartidor de tortillas chocó en su motocicleta contra un Jeep y salió proyectado hacia una camioneta estacionada

El fuerte percance del que tomaron conocimiento elementos de tránsito, ocurrió la tarde-noche de este jueves en la intersección que forman la Avenida Primero de Mayo y la calle Servando canales, en Ciudad Madero



8:50 pm

Con lesiones en distintas partes del cuerpo resultó un motociclista que se desempeña como repartidor de tortillas, al colisionar contra un vehículo todo-terreno Y salir proyectado hacia la parte trasera de una camioneta que se encontraba estacionada. El fuerte percance del que tomaron conocimiento elementos de tránsito, ocurrió la tarde-noche de este jueves en la intersección que forman la Avenida Primero de Mayo y la calle Servando canales, en Ciudad Madero. De acuerdo a la información que fue proporcionada, el joven motociclista colisionó con un Jeep color negro, y debido al golpe salió proyectado hacia la parte trasera de una camioneta Ford Escape color azul con placas de Tamaulipas que se encontraba en posición estática. Debido al impacto el muchacho resultó con algunas lesiones, siendo necesaria la presencia de paramédicos para que le dieran los primeros auxilios, mientras que personal de vialidad se encargó de tomar conocimiento de los hechos.