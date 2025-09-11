Semar despide a 30 que estarían implicados en red huachicolera destapada en Tampico

La Semar dio de baja a 25-30 empleados en Tampico por su presunta relación con huachicol fiscal. Un buque con 10 millones de litros de diésel ilegal fue asegurado.

VICTORIA, Tam.- Tras destaparse una red de huachicol fiscal que operaba en el puerto de Tampico, la Secretaría de Marina ha despedido entre 25 a 30 empleados, entre ellos los ahora detenidos y otros más que están bajo investigación, informó el Director de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) de Tampico.

Sí, ha habido despidos de todos los que fueron señalados en su oportunidad y que no por ser señalados fueron destituidos, cuando se demuestra que había cierta participación o encubrimiento, ante la sospecha fundada, pues se despide, son aproximadamente entre 25 y 30 elementos”, dijo el Vicealmirante retirado Jaime Herrera Romo.

Explicó que las investigaciones continúan en el puerto, donde el pasado 31 de marzo se aseguró un buque con 10 millones de litros de diésel que ingresaron de manera ilegal al país.

“Todas las investigaciones corren por cuenta de la Fiscalía General de la República y obviamente investigaron todo aquí en Tampico donde se dieron las cosas, nosotros nos mantenemos a la disposición de las autoridades para la información que ellos nos requieran”.

El Director General de Asipona de Tampico señaló que tienen la instrucción del secretario de Marina, Almirante Raymundo Morales Ángeles de atender los requerimientos de las autoridades en la investigación.

Explicó que además se ha reforzado la seguridad en el puerto, contratando más servicios de inteligencia, cámaras y dispositivos de última generación para garantizar todos los procesos.

“De hecho existía (seguridad), lo que pasa es que cuando se actúa con fin de hacer algo ilícito, pues se desvía esa seguridad; tenemos todo en funcionamiento actualmente, pero estamos contratando servicios adicionales”.

Tras las bajas registradas en el personal tras las investigaciones, agregó que el personal contratado para cubrir las vacantes, se han tenido que someter a estrictos exámenes de control y confianza.

“Están ocupadas las vacantes y escrupulosamente revisando los perfiles que cumplan y que tengan; ahora la propia Secretaría de Marina ha tomado medidas para que todos los que ingresen sean pasados por controles de control y confianza en los exámenes”.

El Vicealmirante Herrera Romo, consideró que la imagen de la Secretaría de Marina no se verá afectada por estos hechos ilícitos en los que incurrieron algunos elementos, pues las investigaciones se llevan a cabo con transparencia.

“Yo creo que al contrario, el que la señora Presidenta (Claudia Sheinbaum) y el Secretario (de Marina, Morales Ángeles) estén tomando estas acciones, es para darle confianza a la gente que habrá transparencia, que habrá responsabilidades, que asuman sus responsabilidades quienes incurrieron y traicionaron sus deberes y obligaciones como funcionarios”.

Perla Reséndez