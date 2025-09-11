Ultimátum para motociclistas en Tamaulipas: vence el 30 de septiembre plazo para regularizar placas

Quienes no se pongan al corriente enfrentarán desde octubre sanciones económicas y la posibilidad de que sus unidades sean retenidas en operativos coordinados por Tránsito y la Guardia Estatal.

CIUDAD VICTORIA, TAM.- El Gobierno de Tamaulipas lanzó un llamado urgente a los propietarios de motocicletas para que aprovechen el beneficio fiscal que concluye el próximo 30 de septiembre, el cual permite obtener placas y tarjeta de circulación con un pago único de 870 pesos.

Marcelo Olán Mendoza, director de Oficinas Fiscales y Establecimientos de Bebidas Alcohólicas, advirtió que quienes no se pongan al corriente enfrentarán desde octubre sanciones económicas y la posibilidad de que sus unidades sean retenidas en operativos coordinados por Tránsito y la Guardia Estatal.

“Queremos evitar sanciones. La invitación sigue abierta: actualicen su situación y cumplan con sus adeudos antes de que termine septiembre”, subrayó el funcionario estatal.

De acuerdo con cifras oficiales, desde el arranque del programa se han regularizado casi cuatro mil motocicletas, una cifra mínima frente a las aproximadamente 200 mil que circulan en la entidad, lo que refleja un amplio rezago en el padrón de contribuyentes.

El estímulo busca dar certeza legal a los conductores, garantizar mayor seguridad en el control vehicular y frenar el uso irregular de motocicletas en el estado, puntualizó Olán Mendoza.

El funcionario precisó que, aunque este beneficio vence en septiembre, otros programas de descuentos y estímulos fiscales para contribuyentes permanecerán vigentes durante el resto del año.

Por Raúl López García