UTALT fuera de becas federales por su cercanía al Puerto de Altamira

Las reglas del programa federal impiden que el plantel sea elegible, pues se ubica en una zona considerada de alta productividad económica.

ALTAMIRA, TAM.- Estudiantes de la Universidad Tecnológica de Altamira (UTALT) no pueden acceder a las becas federales Benito Juárez.

La cercanía al Puerto de Altamira es la causa de esta situación. Las reglas del programa federal impiden que el plantel sea elegible, pues se ubica en una zona considerada de alta productividad económica.

“Ninguno de los estudiantes puede aplicar, ya fui desde el año pasado, en octubre y fue lo primero que hice cuando asumí el cargo y nos tienen catalogados como zona urbana”, declaró en rueda de prensa la rectora de la UTALT, Mara Grassiel Acosta González.

Para contrarrestar la exclusión, un promedio de 2 mil 110 alumnos reciben un estímulo del Instituto Tamaulipeco de Becas, Estímulos y Créditos Educativos (Itabec), además de otros apoyos.

“Por eso se incrementan las becas de Itabec, de las ocho universidades tecnológicas y politécnicas de Tamaulipas, somos los que tenemos más estudiantes becados por Itabec y el alcalde Armando Martínez nos ha apoyado bastante”.

Precisó que escuelas como la Universidad Politécnica de Altamira, localizada en la zona norte de la ciudad, sí está considerada para que los alumnos reciban la beca Benito Juárez.

“Precisamente esa es la situación, como estamos pegados, ya somos vecinos y nos dicen no. En cambio la Upalt sí está considerada y ahí sí participan los jóvenes y nosotros no, tiene sus ventajas estar pegados, pero la desventaja es que los jóvenes no pueden participar en este tipo de convocatorias”, declaró la funcionaria.

Por Óscar Figueroa

La Razón