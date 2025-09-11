Van contra coyotaje en Oficinas Fiscales

El director de Oficinas Fiscales aseguró que detectaron algunos casos en diferentes municipios, por lo que se presentaron quejas

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Aunque en las oficinas fiscales de Tamaulipas persistía el “coyotaje”, esta situación se ha ido eliminando, aseguró el Director de Oficinas Fiscales y Establecimientos de Bebidas Alcohólicas en Tamaulipas.

“Sí, se han asentado las quejas correspondientes, quejas hasta el momento, porque sí se estaba viendo esa situación”, aceptó Marcelo Olán Mendoza, quien explicó que esa práctica se ha detectado en algunos municipios del estado.

Aunque dijo no contar con datos precisos del número de quejas que han presentado los contribuyentes por el cobro de cuotas que piden algunos vivales que prometen agilizar los trámites, están atendiendo en cada municipio donde se presenten.

“Aquí en el estado no tengo por el momento los datos exactos, pero todo se está atendiendo para que se elimine ese tipo de cosas, están analizándose algunos casos, pero están trabajando todos”.

Recordó el caso de los empresarios de Reynosa, quienes se quejaron de esa situación, por lo que con ellos se firmó un convenio “y la caja empresarial, y ahí todos los empresarios mandaban directamente a sus empleados a hacer los trámites y de esa manera se evitaban muchos gastos”. Esto mismo, dijo que se busca implementar en la mayoría de las oficinas fiscales, “para que exista atención para todos, y poco a poco se va eliminando eso del coyotaje”, insistió.

El Director de Oficinas Fiscales y Establecimientos de Bebidas Alcohólicas en Tamaulipas, comentó que desde su llegada a la dependencia, se han intensificado las capacitaciones al personal.

“Se habló con todos, se empezó a capacitar al personal, estamos implementando la política humanista de servir a la gente, la política del gobernador y por esa situación se está viendo una gran mejoría en todo el estado”.

A la par, dijo que en algunas oficinas fiscales del estado que tenían algunas deficiencias, se han atendido, como es el caso de la ubicada en el municipio de Burgos, que con apoyo del municipio se arregló el sistema de aire acondicionado y ya se expiden licencias, por lo que los contribuyentes no tienen que desplazarse hasta la capital del estado.

Por último estimó que desde su llegada en el mes de mayo, se registra un incremento de un 5 por ciento en la recaudación en las oficinas fiscales, adelantando que para el mes de diciembre se tendrán algunos estímulos y descuentos para incentivar que más contribuyentes se pongan al día.

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón