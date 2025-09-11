Vianey, orgullo altamirense

Actualmente pertenece a la selección mexicana y participará en los juegos Panamericanos que se llevarán a cabo en Santiago de Chile desde el 1 de noviembre

ALTAMIRA, TAMM.- La discapacidad no ha sido impedimento para que la joven altamirense Vianey Victoria Cruz destaque en el deporte y su sueño es participar en los juegos paralímpicos.

Con tan solo 21 años y residente del fraccionamiento Villa de las Rosas, comenzó a practicar el Boccia hace tres años y es bicampeona nacional Conade.

Actualmente pertenece a la selección mexicana y participará en los juegos Panamericanos que se llevarán a cabo en Santiago de Chile desde el 1 de noviembre.

“Práctico el deporte de Boccia, es un deporte de parálisis cerebral y son 13 pelotas, se juega en una cancha de seis metros por 12.5 metros de largo. Primero se lanza la bola blanca y enseguida se saca la pelota del equipo rojo, luego le toca al equipo azul, tratar de pegar a su pelota o quitar la roja”.

Ella padece el Síndrome de Charcot-Marie-Tooth (CMT), también conocido como neuropatía motora y sensitiva hereditaria.

Es un grupo de trastornos hereditarios que causan daño a los nervios periféricos, que son los nervios fuera del cerebro y la médula espinal.

Es una afección genética hereditaria. Es el resultado de mutaciones en los genes que afectan los nervios en las extremidades, lo que debilita los mensajes que van del cerebro a los brazos, piernas, manos y pies.

Destacó Vianey Victoria que el Presidente Municipal de Altamira, Armando Martínez Manríquez, la apoyará en todo lo que requiera para los juegos Panamericanos.

“Me siento muy feliz porque sí planeaba destacar en este deporte y me siento muy feliz de estar cumpliendo mis sueños. Empecé en el 2022, es para personas con parálisis cerebral o que tienen alguna atrofia en las manos”.

Vianey tiene como meta de vida estar en unos juegos paralímpicos, ya sea como atleta, mentor, psicóloga deportiva o como entrenadora.

En su primera competencia nacional obtuvo la medalla de bronce y le dio mucho ánimo para continuar. Ella estudia preparatoria abierta y después contempla cursar la carrera de psicología deportiva.

“No se cierren a lo que ven, que traten de investigar sobre la discapacidad, no todas las discapacidades son iguales y muchas personas que practican deporte, que tienen diferentes discapacidades han logrado muchas cosas”.

La joven Vianey entrena cuatro días a la semana en el auditorio municipal de Altamira y afirma que el ritmo de entrenamiento no se le hace pesado y que próximamente será puesta en concentración con la selección nacional, en cuyo periodo entrena ocho horas diarias.

La atleta altamirense está a la espera de las indicaciones de la federación sobre el lugar en donde se llevará a cabo la concentración de la selección.

Por Óscar Figueroa

La Razón