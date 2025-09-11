VIDEO: Florinda Meza llama ‘sirvienta’ a su trabajadora y las redes estallan

Florinda Meza desató críticas tras referirse a la empleada de su hogar con un término considerado ofensivo y anticuado.

CIUDAD DE MÉXICO.-Florinda Meza volvió a colocarse en el centro de la controversia tras su más reciente entrevista.

Mientras relataba cómo organiza su rutina en su casa de Cancún, Florinda Meza utilizó la palabra «sirvienta» refiriéndose a su trabajadora del hogar y estalló las redes sociales.

Florinda Meza es duramente criticada por llamar «sirvienta» a su trabajadora

Aunque intentó destacar que le brinda un espacio digno en su residencia de Cancún, usuarios la acusaron de mantener una visión desfasada sobre el trabajo doméstico.

Es grande (la casa), aunque solo usamos dos recámaras, la mía y la de la sirvienta, la sirvienta no está en un cuarto de servicio, está en una habitación, porque quiero… siempre he tenido cerca a la gente, declaró Florinda Meza.

Aunque su intención parecía ser remarcar que ofrece condiciones dignas a su empleada, el uso del término “sirvienta” provocó una ola de críticas.

Reacciones en redes sociales

En el canal de YouTube de La Saga, donde fue la entrevista, los comentarios no se hicieron esperar. Varios usuarios señalaron que el lenguaje de Florinda Meza resulta despectivo y desactualizado:

•“Dijo la sirvienta, creo que debió decir la señora que me ayuda o mi empleada o ama de llaves”.

•“Desde que dijo sirvienta valió”.

•“Podría decir ‘mi personal de servicio’, también es correcto”.

•“Se dice trabajadora del hogar, empleada de limpieza… el decir sirvienta es peyorativo y se considera un insulto”.

Para muchos, el término refleja una visión anticuada que no corresponde con el respeto y la dignidad que merecen las personas trabajadoras del hogar.

El marco legal en México

La controversia también abrió el debate sobre el lenguaje correcto al referirse a quienes realizan labores domésticas.

El artículo 331 de la Ley Federal del Trabajo establece que la denominación adecuada es “persona trabajadora del hogar”. Según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, este término aplica a quienes realizan de manera remunerada actividades de cuidados, aseo, asistencia u otras relacionadas con el hogar en el marco de una relación laboral.

En este contexto, especialistas en derechos laborales subrayan que el uso de un lenguaje respetuoso no es solo una cuestión de forma, sino de reconocimiento social hacia un sector históricamente invisibilizado.

La controversia revela un choque entre costumbres del pasado y las nuevas sensibilidades sociales. Mientras Florinda Meza pretendía destacar la cercanía y confianza que mantiene con su empleada, sus palabras fueron interpretadas como un desliz clasista que la colocó nuevamente en la mira del escrutinio público.

Lo cierto es que el debate no solo gira en torno a la actriz, sino también a la manera en que la sociedad mexicana nombra, reconoce y valora a las trabajadoras del hogar.

Con información de EXCÉLSIOR