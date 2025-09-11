VIDEO: Mujer se mete a la fila para abordar el camión y provoca el caos

Una mujer intentó colarse en la fila del Metrobús en Chapultepec, desatando empujones y jaloneos. El video fue compartido en TikTok y se viralizó.

CIUDAD DE MÉXICO.-Un nuevo incidente en el transporte público de la Ciudad de México quedó registrado en video y ya circula ampliamente en redes sociales. Ocurrió en la parada del camión de Chapultepec, donde una mujer intentó colarse en la fila de usuarios que esperaban para abordar, lo que desató una fuerte reacción por parte de los presentes.

El usuario de TikTok @eseluis230 fue quien documentó el momento exacto en que la mujer intenta meterse a la fila, generando molestia entre las personas que ya llevaban varios minutos esperando. La situación rápidamente escaló: algunos usuarios le bloquearon el paso, se dieron empujones, jaloneos y comenzaron los gritos.

En un segundo video compartido por el mismo usuario, se observa cómo continúa el enfrentamiento entre varias personas, sin que intervenga personal de seguridad en ese momento. La tensión fue tal, que por unos instantes se dificultó el acceso ordenado a la unidad del transporte.

El video ha generado diversas reacciones en redes sociales. Mientras algunos aplauden la acción colectiva de los usuarios para mantener el orden, otros señalan que la situación pudo haberse evitado con mejor control por parte de las autoridades del sistema de transporte.

Este tipo de conflictos no son aislados en el transporte público de la capital, donde diariamente millones de personas enfrentan largas filas, unidades saturadas y, en muchos casos, falta de cultura cívica entre los propios usuarios.

Con información de EXCÉLSIOR