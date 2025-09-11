VIDEO: Padre graba el primer aterrizaje de su hija piloto y conmueve las redes

Un padre presenció bajo la lluvia el primer aterrizaje de su hija como piloto, desde un puente cercano al AICM. El emotivo momento se volvió viral.

CIUDAD DE MÉXICO.-Ni la lluvia ni la distancia impidieron que un padre acompañara a su hija en uno de los momentos más importantes de su carrera: su primer aterrizaje como piloto al mando de un avión comercial.

La emotiva escena ocurrió en la Ciudad de México, cerca del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). El hombre se ubicó en un puente peatonal sobre el Boulevard Puerto Aéreo y la calle Norte 13, en la colonia Moctezuma Segunda Sección, alcaldía Venustiano Carranza, desde donde pudo ver el arribo de la aeronave que su hija piloteaba.

El momento fue captado en un breve video de apenas 17 segundos, publicado en TikTok por la propia piloto, y rápidamente se volvió viral. La publicación ya supera los 5 millones de vistas y ha generado una oleada de comentarios llenos de cariño y admiración por el gesto del padre.

En las imágenes, se ve al hombre soportando la lluvia, firmemente plantado en el puente, con el único objetivo de ver el avión que su hija comandaba aterrizar por primera vez. Aunque no pudo estar dentro del aeropuerto, su presencia, aún desde lejos, se convirtió en una poderosa muestra de amor y orgullo.

Usuarios en redes sociales celebraron el momento, destacando el apoyo incondicional del padre y el logro de la joven piloto, quien decidió compartir este instante tan especial con el mundo.

Con información de EXCÉLSIOR