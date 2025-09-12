Altamira se convierte en la capital del boxeo

Bajo la organización del Gobierno Municipal de Altamira y con el respaldo de Box Televisa, la ciudad se posiciona como la capital del boxeo y del deporte

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Altamira se prepara para recibir a lo mejor del boxeo nacional e internacional con una serie de actividades que culminarán en una espectacular función el próximo sábado 20 de septiembre, en el Estadio Altamira, el estadio de todos.

Bajo la organización del Gobierno Municipal de Altamira y con el respaldo de Box Televisa, la ciudad se posiciona como la capital del boxeo y del deporte, albergando un programa completo que va más allá del cuadrilátero y que busca acercar este deporte a toda la comunidad.

“No se pueden perder todas las actividades que tenemos programadas antes de la gran función de box del próximo 20 de septiembre en el Estadio Altamira, el estadio de todos. Todos están invitados”, expresó él alcalde Armando Martínez Manríquez.

La función principal contará con una cartelera de alto nivel, encabezada por la esperada pelea por el Campeonato Internacional, donde se enfrentarán David “El General” Cuéllar y Eusebio “Godzilla” Acevedo, en un duelo que promete emociones intensas. También formarán parte del evento figuras del boxeo como Cristopher “Pollo” López, Hernán “Tyson” Márquez, Robert “El Patrón” Sosa, Antonio Aldair “Forastero” y Juan Antonio “El Gallo” Romero, entre otros.

Actividades Previas

El programa de actividades inicia el miércoles 17 de septiembre con un entrenamiento público a las 5:00 p.m. en la explanada de la Plaza Principal de Altamira, donde los asistentes podrán presenciar de cerca la preparación de los pugilistas.

El jueves 18 de septiembre, se llevará a cabo una conferencia de prensa a la 1:00 p.m. en el Atrio de la Presidencia Municipal, donde se darán a conocer los pormenores de la función y los protagonistas del evento.

Para el viernes 19, se tienen previstas dos actividades clave: la ceremonia oficial de pesaje en el Auditorio Juan Macías a partir de las 11:00 a.m., y una plática motivacional con la campeona Mariana “La Barby” Juárez, a las 4:00 p.m. en el Auditorio Reynaldo Castillo Portes, ubicado en el sector INFONAVIT Fidel Velázquez.

Finalmente, el gran día será el sábado 20 de septiembre, cuando a partir de las 6:00 p.m., el Estadio Altamira se convierta en el escenario de una noche histórica para el boxeo, con transmisión nacional a través de Box Televisa y diversas plataformas.

Por. Óscar Figueroa