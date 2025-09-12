Así puedes inscribir a tu bebé en las Guarderías IMSS

Las guarderías del IMSS ofrecen cuidado seguro, educación y nutrición para tus hijos. Te explicamos cómo inscribirlos, los requisitos y beneficios.

MÉXICO.- Muchas mamás y papás creen que lo más difícil de la maternidad es el parto, pero en realidad los retos apenas comienzan cuando el bebé llega a casa. Una de las decisiones más importantes es elegir si tu hijo será cuidado en casa por los abuelos u otro familiar cercano, o si lo mejor será inscribirlo en una guardería del IMSS.

Para ayudarte a tomar esta decisión, en Excélsior te explicamos cómo inscribir a tus hijos en guarderías del IMSS, cuáles son los requisitos y documentos que necesitas, y qué beneficios tienen para el desarrollo de tu hijo o hija.

Ventajas de tu hijo vaya a una guardería

De acuerdo con la organización Children’s Healthcare, estas son algunas de las ventajas de elegir que tu hijo o hija estén en una guardería:

Crecimiento académico. Los programas de guardería estimulan el aprendizaje desde temprana edad. Estudios muestran que los niños que asisten llegan a primaria con mejores bases en letras y números.

desde temprana edad. Estudios muestran que los niños que asisten llegan a primaria con mejores bases en letras y números. Desarrollo cognitivo y motor. Aunque parezcan juegos, actividades como colorear, recortar figuras o armar bloques están diseñadas para estimular el lenguaje, la memoria y la motricidad fina .

. Habilidades sociales. Convivir con otros niños y adultos ayuda a que aprendan a compartir, resolver conflictos y hacer amigos, desarrollando resiliencia social desde pequeños.

desde pequeños. Cuidado constante. A diferencia del cuidado en casa, las guarderías garantizan continuidad: si un trabajador falta, hay personal sustituto para que los niños nunca se queden sin atención.

Fortalecimiento del sistema inmune. Aunque al inicio puedan enfermarse con más frecuencia, esta exposición ayuda a que el sistema inmunológico de los pequeños se fortalezca .

. Un apoyo para los padres. Tener tiempo libre permite a mamás y papás recargar energía. Al regresar, disfrutan más tiempo de calidad con sus hijos.

¿Qué son las guarderías del IMSS?

Las guarderías del IMSS son espacios seguros y educativos destinados a los hijos de trabajadores derechohabientes. Además de cuidado y alimentación balanceada, ofrecen programas que estimulan el desarrollo integral de los niños, con supervisión de profesionales en salud y educación.

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, actualmente, existen guarderías en los 31 estados del país y en la Ciudad de México. Su capacidad varía entre 256 y 400 niños, según el tipo de prestación.

Requisitos para inscribir a tus hijos en guarderías IMSS

Para acceder a este servicio, es necesario:

Ser derechohabiente del IMSS (trabajador asegurado).

(trabajador asegurado). Ejercer la patria potestad o tener la custodia del hijo o hija.

Documentos de los hijos

Acta de nacimiento.

CURP.

Cartilla Nacional de Salud.

Solicitud de examen médico.

Valoración de desarrollo para asignar grupo.

Documentos del derechohabiente

Número de Seguridad Social o constancia de derechos.

Comprobante de domicilio.

CURP.

Identificación oficial (INE, pasaporte o cartilla militar).

Solicitud de inscripción.

Constancia de plática de nuevo ingreso.

Resolución judicial de patria potestad o custodia (si aplica).

Además, se solicitan teléfonos de contacto y la Unidad de Medicina Familiar que corresponda.

¿Dónde se hace la inscripción a las guarderías del IMSS?

Existen dos opciones para realizar el trámite:

En línea, a través del portal oficial del IMSS. De manera presencial, en la guardería que más te convenga según tu domicilio o trabajo.

¿Vale la pena inscribir a tus hijos?

La decisión no es sencilla, pero las guarderías del IMSS representan mucho más que un lugar seguro. Son espacios diseñados para apoyar a las familias, estimular el aprendizaje, fortalecer las defensas de los niños y dar tranquilidad a los padres mientras cumplen con sus responsabilidades laborales.

Optar por este servicio es darle a tu hijo la oportunidad de crecer en un entorno cuidado, educativo y socialmente enriquecedor.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR.