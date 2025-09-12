Así puedes inscribir a tu bebé en las Guarderías IMSS

MÉXICO.- Muchas mamás y papás creen que lo más difícil de la maternidad es el parto, pero en realidad los retos apenas comienzan cuando el bebé llega a casa. Una de las decisiones más importantes es elegir si tu hijo será cuidado en casa por los abuelos u otro familiar cercano, o si lo mejor será inscribirlo en una guardería del IMSS.
Para ayudarte a tomar esta decisión, en Excélsior te explicamos cómo inscribir a tus hijos en guarderías del IMSS, cuáles son los requisitos y documentos que necesitas, y qué beneficios tienen para el desarrollo de tu hijo o hija.
Ventajas de tu hijo vaya a una guardería
De acuerdo con la organización Children’s Healthcare, estas son algunas de las ventajas de elegir que tu hijo o hija estén en una guardería:
- Crecimiento académico. Los programas de guardería estimulan el aprendizaje desde temprana edad. Estudios muestran que los niños que asisten llegan a primaria con mejores bases en letras y números.
- Desarrollo cognitivo y motor. Aunque parezcan juegos, actividades como colorear, recortar figuras o armar bloques están diseñadas para estimular el lenguaje, la memoria y la motricidad fina.
- Habilidades sociales. Convivir con otros niños y adultos ayuda a que aprendan a compartir, resolver conflictos y hacer amigos, desarrollando resiliencia social desde pequeños.
- Cuidado constante. A diferencia del cuidado en casa, las guarderías garantizan continuidad: si un trabajador falta, hay personal sustituto para que los niños nunca se queden sin atención.
- Fortalecimiento del sistema inmune. Aunque al inicio puedan enfermarse con más frecuencia, esta exposición ayuda a que el sistema inmunológico de los pequeños se fortalezca.
- Un apoyo para los padres. Tener tiempo libre permite a mamás y papás recargar energía. Al regresar, disfrutan más tiempo de calidad con sus hijos.
¿Qué son las guarderías del IMSS?
Las guarderías del IMSS son espacios seguros y educativos destinados a los hijos de trabajadores derechohabientes. Además de cuidado y alimentación balanceada, ofrecen programas que estimulan el desarrollo integral de los niños, con supervisión de profesionales en salud y educación.
De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, actualmente, existen guarderías en los 31 estados del país y en la Ciudad de México. Su capacidad varía entre 256 y 400 niños, según el tipo de prestación.
Requisitos para inscribir a tus hijos en guarderías IMSS
Para acceder a este servicio, es necesario:
- Ser derechohabiente del IMSS (trabajador asegurado).
- Ejercer la patria potestad o tener la custodia del hijo o hija.
Documentos de los hijos
- Acta de nacimiento.
- CURP.
- Cartilla Nacional de Salud.
- Solicitud de examen médico.
- Valoración de desarrollo para asignar grupo.
Documentos del derechohabiente
- Número de Seguridad Social o constancia de derechos.
- Comprobante de domicilio.
- CURP.
- Identificación oficial (INE, pasaporte o cartilla militar).
- Solicitud de inscripción.
- Constancia de plática de nuevo ingreso.
- Resolución judicial de patria potestad o custodia (si aplica).
Además, se solicitan teléfonos de contacto y la Unidad de Medicina Familiar que corresponda.
¿Dónde se hace la inscripción a las guarderías del IMSS?
Existen dos opciones para realizar el trámite:
- En línea, a través del portal oficial del IMSS.
- De manera presencial, en la guardería que más te convenga según tu domicilio o trabajo.
¿Vale la pena inscribir a tus hijos?
La decisión no es sencilla, pero las guarderías del IMSS representan mucho más que un lugar seguro. Son espacios diseñados para apoyar a las familias, estimular el aprendizaje, fortalecer las defensas de los niños y dar tranquilidad a los padres mientras cumplen con sus responsabilidades laborales.
Optar por este servicio es darle a tu hijo la oportunidad de crecer en un entorno cuidado, educativo y socialmente enriquecedor.
