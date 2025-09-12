Avances históricos en infraestructura hidráulica de Ciudad Madero con apoyo del Gobierno Estatal y coordinación con el Ayuntamiento

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- En un esfuerzo conjunto sin precedentes, bajo la guía del Gobernador del Estado, Dr. Américo Villarreal Anaya, y con el respaldo de la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, COMAPA Sur trabaja de manera coordinada con el Gobierno de Ciudad Madero que encabeza el alcalde Erasmo González Robledo, logrando importantes avances en materia de agua potable y drenaje.

De octubre de 2024 a septiembre de 2025 se ejecutaron obras estratégicas que han mejorado la calidad de vida de las familias maderenses, entre las que destacan la rehabilitación de 276 metros de red de agua potable en la avenida Palafox y la construcción de una línea de 36 pulgadas en la calle Otilio Montaño, ambas en la colonia Emiliano Zapata, así como la pavimentación de 4 mil metros cuadrados en la calle Sarabia tras la reposición de colector de agua.

Durante este periodo se atendieron 4,510 fugas de agua y drenaje. Respecto al sistema de cárcamos, de los 20 existentes en la ciudad, al inicio de la administración solo 5 estaban en funcionamiento; hoy ya operan 17. También se restauraron 8,462 metros cuadrados de pavimento, se atendieron 61 socavones y se sustituyeron 10,420 metros de líneas de agua y drenaje.

COMAPA Sur reafirma su compromiso con el bienestar de Ciudad Madero al ejecutar proyectos de gran impacto como la reposición de 202 metros de colector sanitario de 60 pulgadas en la calle Sinaloa y otro de 36 pulgadas en la calle Querétaro, ambos en la colonia Unidad Nacional. También sobresale el histórico cambio de válvulas en la planta de rebombeo Obrera, una obra que por décadas se había pospuesto ante la indiferencia de administraciones anteriores, debido a la suspensión temporal del servicio que implicaba, pero que hoy permite realizar mantenimientos sin interrumpir totalmente el suministro.

De igual manera, por primera vez en más de tres décadas se renovaron las líneas en las calles Castor Azul y Federico Montalvo, además de reponer el colector de la calle Alberto Flores en el sector Castores, beneficiando a miles de familias con mayor capacidad de desalojo de aguas residuales.

Estas acciones reflejan el trabajo coordinado entre las autoridades, bajo la visión del Gobernador Américo Villarreal y la directriz de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, consolidando un cambio tangible en la infraestructura hidráulica de Ciudad Madero.

Por. Mario Prieto.