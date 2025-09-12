Bomberos de Altamira rescatan crías de mapache

Los bomberos hicieron un llamado a la comunidad para que evite agredir a estos animales.

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Bomberos del municipio de Altamira capturaron a dos crías de mapache que se encontraban dentro de una vivienda.

Después del rescate, las crías fueron entregadas al Departamento de Ecología para su resguardo y protección.

Destacaron que esta especie es tan valiosa como cualquier otra y pidieron a los ciudadanos que, ante la presencia de mapaches, ratas, tlacuaches o cualquier otra especie, no intenten capturarlos, incluso la corporación ofrece el servicio de captura y resguardo de animales.

El director de Ecología y Medio Ambiente, Rubén Herver Zarate, ha detallado que son siete puntos con elevada incidencia de mapaches, los cuales ya no se alimentan como ordinariamente lo hacen en el monte, sino que consumen alimentos chatarra.

Afirmó que en la zona centro de Altamira y en otras áreas del municipio la presencia de fauna silvestre ya es muy complicada.

Al fragmentarse el hábitat de la fauna silvestre, se desplazan en busca de alimento y los únicos lugares que lo tienen a la mano son los contenedores de basura, es decir se ha desnaturalizado el alimento de ellos.

“En varios lugares, sobre todo en las áreas que colindan con la laguna de Champayán y tenemos siete puntos donde es muy incidente, no solo de mapaches, también de coatíes o tejones”.

Por. Óscar Figueroa

La Razón