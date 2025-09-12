Cae en Paraguay Hernán Bermúdez, el líder de ‘La Barredora’

El ex Secretario de Seguridad Pública de Tabasco, durante la administración de Adán Augusto López, es acusado de liderar un grupo criminal

PARAGUAY.- Autoridades mexicanas confirmaron la detención de Hernán Bermúdez Requena, alias «Requena» o «El Abuelo», identificado como el presunto líder de la organización criminal «La Barredora».

El arresto, resultado de una colaboración con el Gobierno de Paraguay, se llevó a cabo en dicho país, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

«Por instrucciones de la Presidenta, @Claudiashein de Cero Tolerancia a la Corrupción, se llevó a cabo una operación conjunta encabezada por el Centro Nacional de Inteligencia CNI, @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_, @SSPCMexico, en la que se realizó la detención de Hernán «N», alias «Requena» o «El Abuelo», presunto líder de la organización criminal conocida como «La Barredora», expuso.

«En esta operación fue fundamental la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera y el Centro Nacional de Inteligencia, así como el intercambio de información que hace posible la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia. Agradecemos la colaboración y el apoyo de las autoridades de la República de Paraguay», posteó.

Sobre Bermúdez Requena, quien se desempeñó como secretario de Seguridad Pública de Tabasco, pesaba una orden de aprehensión desde febrero de este año por delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés en el estado de Tabasco.

Además, Interpol México emitió una Notificación Roja en su contra el 17 de julio de 2025.

Según la Fiscalía de Tabasco, el exjefe policiaco es acusado, junto a dos presuntos cómplices, de secuestrar y extorsionar a un empresario gasolinero, Ramón Martínez Armengol. La gasolinera de la víctima había sido asegurada en febrero pasado por presunta venta de «huachicol».

Bermúdez Requena huyó del país el mismo día que se ordenó su detención, tomando un vuelo desde Mérida con destino a Panamá. Sus presuntos cómplices, Eduardo Vázquez Orellana, alias «El Menchito» o «El Blin Blin», y el abogado Manuel de Atocha Romero, también se encuentran prófugos.

La detención de Bermúdez Requena fue posible gracias a la cooperación con las autoridades de Paraguay. El intercambio de información de inteligencia, facilitado por la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, permitió dar con la ubicación del presunto criminal. Una vez en territorio mexicano, quedó a disposición de las autoridades correspondientes para enfrentar los cargos en su contra.

Por. Agencias