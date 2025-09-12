Coordinan operativo para Grito de la Independencia

Autoridades municipales y estatales coordinarán un operativo especial con más de 160 elementos de Tránsito y Protección Civil

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Durante la Mesa de Seguridad Municipal se acordó la implementación de operativos de seguridad y asistencia vial con Transito Municipal y Protección Civil Victoria durante las fiestas patrias, habrá coordinación con las fuerzas estatales y federales que habrán de participar en vigilancia del evento de 15 en la plaza Juárez, con el fin de que todo se desarrolle sin incidentes, y los asistentes puedan disfrutar de esta importante celebración.

Hugo Reséndez Silva secretario del ayuntamiento confirmó que por instrucciones del alcalde Eduardo Gattás, se tendrá una participación muy activa en estos eventos tanto de la noche del Grito de Independencia, como al día siguiente con el desfile, serán más de 160 elementos de Transito y de Protección Civil los habrán de apoyar en todo lo necesario en estos operativos que se implementarán desde muy temprano del 15.

Habrá una estrecha coordinación y comunicación con Protección Civil Estatal, con la secretaria de Seguridad, con la Guardia Nacional y con todas las instancias que participen en los operativos de las Fiestas Patrias para obtener buenos resultados que en este caso será saldo blanco , y es que como cada año se hacen los filtros necesarios de seguridad y se llevan a cabo las inspecciones por parte de protección civil para dar mayor certeza y tranquilidad a los asistentes.

Aclaró que se trata de un evento que coordina directamente en Gobierno del Estado y en el que como gobierno municipal se encuentran coadyuvando en todo lo que sea necesario, con el personal de ambas dependencias en la mejor disposición, se busca generar las mejores condiciones para que la ciudadanía acuda a los festejos sin mayores complicaciones y disfrute de estos eventos que enaltecen los sentimientos nacionalistas.

Por Salvador Valadez C.

Expreso-La Razón