Cruz Roja Mexicana en Tamaulipas anuncia reestructuración en la Zona Sur

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La Delegación Estatal de Cruz Roja Mexicana en Tamaulipas informó que la Base Zona Sur, que atiende a los municipios de Tampico, Ciudad Madero y Altamira, entró en un proceso temporal de reestructuración con el fin de fortalecer sus operaciones y garantizar la continuidad en la atención a emergencias y servicios humanitarios.

De acuerdo con la tarjeta informativa, la Delegación Estatal apoyará de manera administrativa y operativa a la Base Zona Sur, asegurando el funcionamiento de la institución en beneficio de la comunidad. El objetivo es mantener la calidad en los servicios médicos, la atención a desastres y las acciones de asistencia en la región.

Asimismo, se confirmó que la Presidenta del Consejo Local concluyó su periodo de gestión, por lo que también finalizaron las funciones de dicho órgano. La institución reconoció y agradeció el compromiso de cada integrante del consejo y del voluntariado, cuya labor ha sido clave para sostener las actividades de la Cruz Roja en la zona.

La Delegación Estatal subrayó que los servicios continuarán operando con normalidad, asegurando la atención oportuna y cercana a la ciudadanía.