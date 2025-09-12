Cruz Roja zona sur entra en reestructuración

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La Cruz Roja zona sur entró en un proceso de reestructuración, dio a conocer la delegación Tamaulipas de la Benemérita Institución.

De igual manera, reveló que la presidenta del Consejo Local y el propio Consejo finalizó su período de gestión.

El jueves se desarrolló una reunión encabezada por representantes de la delegación Tamaulipas en la base ubicada en la zona centro de Tampico.

A través de un comunicado, se dio a conocer que como parte del análisis llevado a cabo por el Programa de Fortalecimiento de las Delegaciones, implementado por la sede nacional y respondiendo a las necesidades de la población en la zona sur de Tamaulipas, se ha entrado en un proceso temporal de reestructuración.

Durante este período, la Delegación Estatal Tamaulipas apoyará de manera administrativa y operativa a la ahora Base Zona Sur, con el objetivo de fortalecer el funcionamiento de la institución en beneficio de la comunidad.

Se especificó que el proceso tiene como propósito garantizar la continuidad y calidad en la atención de emergencias, servicios médicos, atención a desastres y acciones humanitarias en la zona.

Asimismo, se informó que la Presidenta del Consejo Local concluyó su período de gestión y con ello también finalizan las funciones del Consejo Local; en ese sentido la delegación Tamaulipas expresó su reconocimiento y agradecimiento a cada integrante del Consejo por su compromiso y valiosa labor en favor de la institución y de la ciudadanía.

De igual manera reconoció el trabajo arduo y honesto del voluntariado de damas y demás integrantes de la institución.

Reiteró la delegación que los servicios seguirán operando con normalidad tal y como se han venido realizando, asegurando así la atención oportuna y cercana a la comunidad.

Por Benigno Solís/La Razón