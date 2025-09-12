Detienen en Matamoros a empresario ligado a red de huachicol

Matamoros, Tamps.— Autoridades confirmaron la detención de Cristian Noé Amaya Olvera, empresario y propietario de carrotanques bajo la razón social AMOL, señalado como uno de los principales implicados en el almacenamiento ilícito de hidrocarburos.

De acuerdo con la FGR, Amaya Olvera estaría vinculado al decomiso de 8.8 millones de litros de diésel automotriz, asegurados el pasado 27 de marzo en Ensenada, Baja California. El operativo permitió localizar 20 tractocamiones, 47 tanques-cisterna, 120 tanques metálicos y 16 motobombas.

En el sitio también se identificaron vehículos registrados a nombre del empresario, entre ellos dos tractocamiones con remolque y cinco tanques-cisterna. La orden de aprehensión, emitida el 9 de septiembre, también incluye a Luis Francisco Rodríguez Orozco, actualmente prófugo.

La FGR sostiene que el predio cateado carecía de permisos para el almacenamiento de hidrocarburos, lo que refuerza la hipótesis de una operación clandestina de gran escala.

