El compromiso de Tamaulipas con los buscadores de personas

A BARLOVENTO / TOMÁS BRIONES

El gobernador Américo Villarreal encabezó ayer un encuentro que marcará un parteaguas en la historia reciente de Tamaulipas.

Por primera vez, un mandatario se reunió de manera formal con representantes de colectivos de búsqueda de personas no localizadas, en un acto que fue valorado como un gesto de apertura y un punto de partida frente a años de indiferencia institucional.

El encuentro se realizó después de la reunión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, en las instalaciones del C3, y reunió a integrantes de nueve colectivos que durante años fueron relegados y hasta maltratados.

Los representantes de los colectivos expusieron las denuncias de intimidación y amenazas que recibieron en el pasado, durante un sexenio que optó por cerrar las puertas a su legítima demanda de verdad y justicia.

Villarreal los escuchó con atención y les dio un mensaje claro sobre el compromiso del gobierno de Tamaulipas para reconocer la legitimidad de su causa y la promesa de acompañamiento de manera cercana, a quienes buscan a sus seres queridos.

A diferencia de administraciones anteriores, ahora el trato se les da con empatía y disposición para abrir un canal directo con las familias y el compromiso de que nunca más serán tratados como adversarios, sino como ciudadanos que merecen respeto y acompañamiento.

En el encuentro, moderado por el secretario general de Gobierno, Héctor Villegas González, participaron también autoridades de alto nivel como el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Hernán de la Garza Tamez; el fiscal general de Justicia, Irving Barrios Mojica; además de subsecretarios y representantes de distintas áreas gubernamentales.

La presencia de todos ellos envió un mensaje institucional de respaldo, al mostrar que la atención a los colectivos no será un esfuerzo aislado, sino una tarea compartida en la que participan los tres poderes del estado.

Uno de los compromisos más relevantes que hizo Américo fue permitir que los propios colectivos definan los casos más sensibles que requieran atención prioritaria en rubros que van más allá de la búsqueda, como son la salud, alimentación, educación y acompañamiento integral para las familias.

A petición del gobernador, sus representantes tendrán además la posibilidad de integrarse a las Mesas Ciudadanas de Seguridad, lo que fortalecerá su voz en la toma de decisiones y abrirá espacios de participación que antes les estaban negados.

Uno de los resultados de este ejercicio es que este acercamiento no borra de un día para otro las heridas ni elimina la dimensión del problema, pero sí representa un cambio en la forma de encarar la realidad.

Es importante resaltar que el gobernador reconoció que reducir el número de personas no localizadas es un reto enorme, aunque también enfatizó que Tamaulipas mantiene una tendencia a la baja, y que la participación de la sociedad es un componente indispensable para consolidar ese esfuerzo.

Los colectivos, por su parte, agradecieron la apertura, aunque también dejaron claro que seguirán vigilantes y exigentes. La diferencia ahora es que encontraron del otro lado una disposición para escuchar, dialogar y construir.

Con este gesto, Villarreal inauguró un espacio de diálogo y envió un mensaje de sensibilidad y cercanía.

El encuentro con los colectivos de búsqueda mostró otra faceta: la de un gobierno que entiende que la seguridad y la justicia miden con estadísticas y con el reconocimiento del dolor humano y en la voluntad de acompañar a quienes han sido víctimas del silencio institucional.

TAMAULIPAS PROMUEVE ENERGÍAS LIMPIAS PARA EL FUTURO

Esta semana, el gobernador Américo Villarreal Anaya volvió a colocar en el centro de la discusión pública un tema que trasciende fronteras y que, poco a poco, ha dejado de ser un asunto exclusivo de especialistas.

Se trata de la necesidad de fortalecer el uso de energías limpias y avanzar en la transición hacia un modelo más sostenible de desarrollo.

En Tampico, durante la inauguración de la quinta edición del Mexico Forum Carbon, el mandatario destacó que Tamaulipas es el principal productor de energía en el país y además, tiene el compromiso de ser punta de lanza en la mitigación de la contaminación.

Esto refleja la convicción de que el liderazgo energético debe ir acompañado de una responsabilidad ambiental, que esté a la altura de los desafíos del presente.

En el evento efectuado en el Centro de Convenciones, Américo estuvo acompañado por el subsecretario de Desarrollo Sostenible y Economía Circular de la Semarnat, José Luis Samaniego Leyva, y por el ministro consejero de la Unión Europea en México, Javier Arribas Quintana.

Ahí, Villarreal Anaya refrendó la disposición de su gobierno para articular políticas que vinculen al estado con la agenda internacional en materia de energías renovables.

La presencia de ambos representantes tanto del gobierno federal como de la Unión Europea fue un signo claro de que Tamaulipas se observa desde fuera como un territorio con potencial estratégico y como un actor confiable en la búsqueda de soluciones a la crisis climática.

Los datos aportados por el gobernador refuerzan esa percepción, pues con una generación anual de más de 8 mil 400 megawatts, Tamaulipas produce más del doble de lo que consume -cerca de 3 mil 500 megawatts-, enviando el resto a distintas entidades de la República.

Esta condición convierte al estado en una pieza clave del suministro eléctrico nacional, pero además, se ubica ya como la segunda entidad en generación de energía eólica y, con las proyecciones actuales, podría alcanzar en el corto plazo la primera posición en este rubro.

Lo que se plantea es tanto la consolidación de cifras en los reportes técnicos, como la construcción de una plataforma de desarrollo económico que genere inversión, empleo y oportunidades.

Uno de los temas que se abordaron en el encuentro internacional, es que la transición energética se traduce también en cadenas de valor, en innovación tecnológica y en un entorno que abre posibilidades a nuevas generaciones de profesionistas e investigadores.

El foro celebrado en Tampico adquirió así un valor mayor. No se trató solo de un encuentro de especialistas o de un escaparate para hablar de cambio climático.

También fue una oportunidad para vincular a Tamaulipas con la política nacional definida en el Plan México de la presidenta Claudia Sheinbaum, y para demostrar que los esfuerzos locales pueden alinearse con una visión global de responsabilidad climática.

Desde luego, entre los retos está lograr que el crecimiento de las energías limpias sea sostenible requiere planeación, inversión en infraestructura y acuerdos que involucren tanto al sector privado como a los distintos niveles de gobierno.

Lo más importante es que la ruta está planteada e incluye avanzar hacia un equilibrio en el que el desarrollo económico no esté reñido con la preservación del medio ambiente.

En este sentido, el gobernador ha insistido en que el futuro de Tamaulipas está ligado a la energía, pues si bien el estado posee importantes reservas petroleras, es en la generación de energías limpias donde se apuesta el desarrollo para el futuro.

El evento ayudó a reiterar el compromiso expresado en Tampico como un recordatorio de que el liderazgo energético debe acompañarse de responsabilidad social y de visión de largo plazo.

POR TOMÁS BRIONES

