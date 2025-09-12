Estas son las tres etapas del Alzheimer

Se conoce que el Alzheimer avanza comúnmente en tres etapas, desde leves olvidos hasta la pérdida total de autonomía; sin embargo, aún no es prevenible.

MÉXICO.- El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que avanza de forma progresiva, aunque la velocidad de su desarrollo varía considerablemente de un paciente a otro, indica la Alzheimer’s Association.

De acuerdo con la asociación, esta enfermedad se desarrolla a través de varias etapas, que afectan tanto las habilidades cognitivas como las físicas, y es importante entender cómo progresa para proporcionar un diagnóstico y tratamiento adecuados.

Las Etapas del Alzheimer

El Alzheimer se clasifica generalmente en tres etapas: leve, moderada y grave, describe la Alzheimer’s Association.

Sin embargo, las características y la intensidad de los síntomas pueden variar considerablemente entre las personas, lo que hace que no siempre sea posible encajar a un paciente de manera estricta en una de estas categorías.

Esta variabilidad se debe a la naturaleza progresiva y única de la enfermedad en cada individuo.

1. Etapa Temprana del Alzheimer (Fase Leve)

En la fase temprana del Alzheimer, las personas generalmente son capaces de mantener su independencia en las actividades diarias.

Sin embargo, pueden comenzar a experimentar episodios de olvido, como olvidar palabras comunes o el lugar donde han dejado objetos.

Estas manifestaciones son relativamente leves, pero notorias para los seres queridos, quienes pueden empezar a observar cambios en la memoria y la capacidad de concentración de la persona afectada.

2. Etapa Moderada del Alzheimer (Fase Media)

La fase moderada suele ser la más larga y puede durar varios años. A medida que la enfermedad avanza, las personas afectadas requieren cada vez más apoyo en su vida diaria. Durante esta etapa, pueden experimentar:

La pérdida de memoria se hace más pronunciada en esta fase, y las personas pueden olvidar eventos recientes o información importante sobre su vida personal.

3. Etapa Severa del Alzheimer (Fase Tardía)

En la fase avanzada del Alzheimer, las personas pierden casi por completo la capacidad de interactuar con su entorno, mantener conversaciones o controlar sus movimientos. La comunicación se vuelve extremadamente limitada, y los pacientes dependen completamente de los cuidadores para realizar tareas diarias.

En esta etapa, también es común que los pacientes presenten problemas físicos graves, como dificultades para tragar o moverse, y se vuelven más susceptibles a infecciones, como la neumonía. La pérdida de la capacidad cognitiva es profunda, y los cambios en la personalidad y comportamiento pueden ser marcados.

Síntomas Típicos Según la Etapa

Síntomas de la Etapa Leve:

Dificultad para recordar palabras o nombres.

Olvido de personas al conocerlas.

Problemas para realizar tareas sociales o laborales.

Extraviado de objetos importantes.

Síntomas de la Etapa Moderada:

Olvido de eventos importantes o detalles personales.

Dificultad para recordar información básica, como dirección o número de teléfono.

Confusión sobre la ubicación y la fecha.

Necesidad de ayuda para actividades cotidianas, como elegir ropa.

Síntomas de la Etapa Grave:

Necesidad de asistencia constante para actividades diarias.

Pérdida de habilidades físicas y cognitivas, como la capacidad para hablar o comer.

Mayor vulnerabilidad a infecciones.

Tratamientos Actuales para el Alzheimer

Actualmente, no hay cura para el Alzheimer, pero según menciona la Fundación Pasqual Maragall, existen tratamientos que pueden aliviar los síntomas o ralentizar su progreso. Los tratamientos farmacológicos incluyen:

Inhibidores de la Acetilcolinesterasa: Medicamentos como donepezilo, galantamina y rivastigmina son utilizados en las fases tempranas de la enfermedad. Ayudan a retrasar la degradación de la acetilcolina, un neurotransmisor crucial para la memoria y el aprendizaje. Estos medicamentos mejoran temporalmente las funciones cognitivas y favorecen la autonomía del paciente. Memantina: En fases más avanzadas, se recurre a la memantina, que actúa sobre el glutamato, un neurotransmisor involucrado en funciones cognitivas. Este medicamento mejora el funcionamiento cognitivo y ayuda a los pacientes a realizar actividades diarias. Tratamientos para Alteraciones Conductuales: A medida que la enfermedad progresa, los pacientes pueden experimentar cambios en su comportamiento, como depresión, ansiedad o agresividad. En estos casos, se pueden prescribir antidepresivos y antipsicóticos para controlar estos síntomas. Terapias Biológicas Emergentes: Se están investigando nuevas terapias que actúan directamente sobre los procesos biológicos del Alzheimer. Una de las áreas más prometedoras se centra en la beta amiloide, una proteína que forma placas en el cerebro y que está vinculada al desarrollo de la enfermedad. Los anticuerpos monoclonales como lecanemab y donanemab han mostrado resultados positivos en la ralentización del deterioro cognitivo.

Prevención del Alzheimer: Estrategias Efectivas

Aunque no existen tratamientos curativos, las estrategias de prevención son fundamentales para reducir el riesgo de desarrollar Alzheimer. El sitio web Alzheimers.gov, expone algunos de los hábitos para prevenir la enfermedad son:

Ejercicio físico regular: Realizar actividad física moderada mejora la circulación sanguínea al cerebro, lo que contribuye a su salud.

Realizar actividad física moderada mejora la circulación sanguínea al cerebro, lo que contribuye a su salud. Dieta equilibrada: Consumir alimentos ricos en antioxidantes, grasas saludables (como el aceite de oliva) y mantener una dieta baja en azúcares y grasas saturadas es beneficioso tanto para el corazón como para el cerebro.

Consumir alimentos ricos en antioxidantes, grasas saludables (como el aceite de oliva) y mantener una dieta baja en azúcares y grasas saturadas es beneficioso tanto para el corazón como para el cerebro. Estimulación cognitiva: Mantener la mente activa a través de la lectura, juegos de memoria o incluso el aprendizaje de nuevas habilidades ayuda a fortalecer las conexiones neuronales.

Mantener la mente activa a través de la lectura, juegos de memoria o incluso el aprendizaje de nuevas habilidades ayuda a fortalecer las conexiones neuronales. Relaciones sociales: Estar socialmente activo puede ayudar a reducir el riesgo de demencia, al mantener el cerebro estimulado.

Estar socialmente activo puede ayudar a reducir el riesgo de demencia, al mantener el cerebro estimulado. Calidad del sueño: Dormir bien es crucial para la salud cerebral, ya que durante el sueño se llevan a cabo procesos de consolidación de memoria.

La enfermedad de Alzheimer es un trastorno neurodegenerativo que progresa de manera gradual, la implementación de hábitos saludables no solo mejora la calidad de vida, sino que también puede disminuir el riesgo de desarrollar Alzheimer en el futuro.

