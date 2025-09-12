Habían pedido a escuelas sacar tanques de gas

Protección Civil de Ciudad Victoria había advertido a escuelas sobre retirar tanques de gas, pero algunos planteles argumentaron falta de recursos

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El director municipal de Protección Civil, Livio Flores Rodríguez, reveló que en marzo de este año se hizo una visita a las escuelas de la capital del estado y en algunas cooperativas como la primaria Victoria se les advirtió que siguieran las recomendaciones hechas, como sacar tanques de gas del interior sin embargo el argumento que dieron es que no hay dinero para moverlos y que no reciben recursos para ello.

Aseguró que los planteles en sus cooperativas se escudan en que la Federación no les apoya con recursos para realizar las modificaciones que se necesitan como parte de las recomendaciones que les hace Protección Civil, no obstante, seguirán reforzando las acciones de inspección y vigilancia en las instituciones educativas, luego del incidente ocurrido este miércoles en la primaria Victoria donde hubo un flamazo de una estufa.

En total son 200 escuelas las que son constantemente inspeccionadas por personal de Protección Civil para que atiendan las recomendaciones que se hacen en materia de seguridad interna, que se cumpla con todos los protocolos establecidos para mayor protección de alumnos y maestros y en eso se ha enfocado el trabajo que se realiza de manera coordinada con protección civil estatal para generar mejores condiciones en esas instituciones.

Explicó que las revisiones que se hacen por lo general son anuales, y se trata de visitar todos los planteles escolares para corroborar que cumplen con las normas de protección civil, en este caso en las cooperativas que los tanques de gas, se encuentren en buenas condiciones y sean ubicados en un lugar donde no se exponga a la población, dependiendo de como se encuentren algunas cooperativas, se les visita en más de una ocasión.

Por Salvador Valadez C.

Expreso-La Razón