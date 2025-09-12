Héroe sin capa: Policía que ayudó a ‘abuelita heroína’ y a su nieta devolvió 42 mil pesos en 2015

Sergio Soriano es el nombre del valiente elemento de la Policía Bancaria e Industrial que trasladó a la pequeña Zule a un hospital con la ayuda de un motociclista

MÉXICO.- Sergio Ángel Soriano Buendía, es el nombre del elemento de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) que auxilió a la señora Alicia Matías y a su nieta, Zule, tras la explosión de una pipa de gas en el puente de La Concordia de Iztapalapa el pasado miércoles 10 de septiembre, por lo que el uniformado se ganó el respeto de toda la población mexicana, sin embargo, esta no es la primera vez que tiene un desempeño destacado pues hace una década también fue noticia por devolver más de 42,000 pesos en efectivo que se encontró en un estacionamiento de Polanco.

Una de las primeras imágenes que se hicieron virales tras la explosión de una pipa de gas en el puente de La Concordia de Iztapalapa fue precisamente en la que aparece el policía Sergio Soriano cargando en brazos a una bebé y caminando junto a la señora Alicia Matías, ambas presentaban severas quemaduras en distintas partes de su cuerpo y el uniformado se encargó de resguardarlas para llevarlas a un lugar seguro.

Sergio Soriano se encargó de llevar a la menor y a su abuelita a una zona segura. Foto: X: ROBERTO71133905

“Pudimos hacer más”, aseguró conmovido el policía Sergio Soriano

Tras llevar a un lugar seguro a la señora Alicia y a su nieta Zule, el oficial Sergio Soriano señaló que se encontró de forma casual a su hermana y su cuñado, quienes viajaban a bordo de una motocicleta y debido a que la menor se encontraba inconsciente y presentaba severas quemaduras, el oficial le pidió ayuda a su familiar para que trasladaran a la menor a un hospital del IMSS cercano a la zona de la tragedia, dicha acción fue captada en video por el propio oficial y de alguna manera llegó a redes sociales, donde su heroísmo quedó más que demostrado, por lo que se ganó el respeto de miles de internautas.

En entrevista para El Heraldo de México, Sergio Soriano señaló que tras dejar a la nieta de la señora Alicia en el hospital del IMSS regresó a la zona cero de la explosión y visiblemente conmovido recordó que ayudó a varias personas más a ponerse a salvo, mencionó que hubo una segunda explosión y que llegó a temer por su vida, sin embargo, esto no lo detuvo y siguió ayudando en todo lo que pudo, asimismo, mencionó que, como secuela, perdió temporalmente los sentidos del gusto y del olfato por todos los gases que respiró, no obstante, mencionó que la secuela más grave fue psicológica pues confesó que no ha sido sencillo procesar todo lo que vio.

El oficial de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) señaló que los verdaderos héroes de esta tragedia son los miembros de la sociedad civil que de inmediato llegaron para brindar ayuda, así como el personal médico que en todo momento estuvo dispuesto y listo para ayudar a las víctimas de esta tragedia, además, lamentó el no haber tenido más tiempo para ayudar a más personas pues considera que siempre se puede hacer más, lamentablemente en esta emergencia las circunstancias no se lo permitieron.

Así fue como en 2025 el oficial Sergio Soriano se hizo viral por devolver más de 42,000 pesos que encontró en un estacionamiento de Polanco

En diciembre de 2015, el oficial Sergio Soriano se hizo viral por devolver un bolso que encontró en un estacionamiento de Polanco, el cual, contenía distintos artículos de lujo, llaves de autos y poco más de 42,000 pesos en efectivo, en aquel entonces, el uniformado señaló que en ningún momento paso por su cabeza quedarse con el dinero pues tiene fuertes valores que su madre le inculcó desde su casa, además, refirió que su acción simplemente era parte de su trabajo, por lo que se negó a recibir una gratificación por su honestidad.

En aquel entonces, el oficial Sergio Soriano tenía 9 años perteneciendo a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y señaló que estaba por casarse y tras nuevamente ser reconocido como héroe, el uniformado señaló que actualmente se encuentra casado y que es padre de una niña, hecho, por el que también se motivó para rescatar a la nieta de la señora Alicia.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.