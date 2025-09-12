Hospitalizan de emergencia a «Coque» Muñiz

El cantante y conductor de televisión fue operado después de presentar un fuerte problema de salud

MÉXICO.- La mañana de este viernes 12 de septiembre la salud del cantante y conductor de televisión, Jorge «Coque» Muñiz, generó bastante preocupación después de que se revelara que fue hospitalizado de emergencia después de presentar un fuerte dolor en el estómago.

Por medio de su cuenta en Instagram, el hijo de Marco Antonio Muñiz subió un video explicando que a inicios de esta semana presentó un fuerte dolor en el estómago que lo llevó a ser operado de emergencia. Inmediatamente los fans externaron su preocupación y le mandaron todo su apoyo en este complicado momento.

El cantante habló sobre su estado de salud. Foto: Cuartoscuro

Hospitalizan de emergencia a Jorge «Coque» Muñiz

Ante sus más de 98 mil seguidores en Instagram, el cantante, Jorge «Coque» Muñiz subió un video desde el cuarto de un hospital. El famoso explicó que a principio de semana sintió un fuerte dolor en el estómago, pero creyó que fue por un alimento. Desafortunadamente el malestar no desapareció y tomó la decisión de llamar a su médico.

«Me empecé a sentir mal, me dolía la panza, dije a lo mejor es una comida que me cayó mal, pero me empezó a doler más, me duele la boca del estómago, un dolor super feo», dijo.

El también conductor de televisión de 65 años de edad detalló que aguantó el dolor durante una noche, pero a la mañana siguiente le llamó a su médico. Después de realizarse varios estudios, el músico fue notificado que tenía un problema en el colon.

Tras recibir el diagnostico, Jorge «Coque» Muñiz fue sometido a una cirugía, explicando que el procedimiento fue muy doloroso. El famoso cantante explicó que gracias a que recientemente bajó de peso no presentó mayores complicaciones durante la cirugía.

«En la mañana le hablé al doctor, llegó el doctor y me dijo «está raro». Fuimos a hacer unos exámenes, una tomografía y tenía el colon volteado, no deja caminar bien el intestino. Me tuvieron que operar el martes en la noche», dijo.

Finalmente, Jorge «Coque» Muñiz indicó que tras la cirugía pasó unos días en observación médica en terapia intermedia. Explicó que este viernes 12 de septiembre será dado de alta y retomará los conciertos que tenía programados.

«Gracias a Dios había bajado de peso, eso me ayudó, mis signos vitales estaban perfectos, me dio chance de tener una recuperación. Ya me voy hoy del hospital (viernes 12 de septiembre)», explicó.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.