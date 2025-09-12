Invierten 27 mdp para sanear laguna de Champayán

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- La limpieza y el desazolve de la laguna de Champayán de Altamira ha tenido un costo aproximado a los 27.8 millones de pesos.

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado a cargo de Gabriel Arcos Espinosa, indicó que los trabajos avanzan de forma adecuada.

Hasta la fecha, se han saneado más de 827 mil metros cúbicos de sedimento, lo que equivale a un total de 63 hectáreas. El material extraído se utiliza para relleno en la zona.

Estas acciones forman parte del programa de saneamiento del sistema lagunario, proyectado por el Gobierno Municipal y la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) de Altamira.

En estas labores participan las dragas “Altamira” y “Champayán”, cuyo objetivo es mejorar el nivel del agua de la laguna y con ello garantizar el abasto del agua para los habitantes de Altamira, sobre todo en las épocas de sequía, cuando aumenta la demanda de agua por el calor

La sequía del año pasado afectó gravemente a la laguna de Champayán de Altamira, lo que provocó que el nivel del agua bajara a niveles históricos.

La industria de Altamira, también resintió la falta de agua, por tal circunstancia las empresas del sector petroquímico y de resinas tuvieron que reducir su producción e incluso hicieron paros, lo que tuvo un impacto en la cadena de suministro a nivel internacional.

En la etapa más crítica, la Comapa Altamira implementó un programa de tandeo que se prolongo varios días, la falta de agua afectó a más de 40 colonias.

Por. Óscar Figueroa

La Razón