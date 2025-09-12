La evolución de bitcoin en México y su impacto en el ahorro digital

Las criptomonedas en general, y el bitcoin en particular, han revolucionado la forma de entender el dinero en todo el mundo. Por ello, no es de extrañar que en países como México el interés por esta nueva moneda intangible esté creciendo cada vez más, ya que parece ser una buena alternativa frente a la inflación en un sistema bancario tradicional que presenta limitaciones. El bitcoin precio México se consultan a diario al igual que monedas fuertes y tangibles como el dólar, la libra o el Euro, lo cual pone de manifiesto que son muchas las personas que la utilizan como un resguardo de valor y que, evidentemente, y a pesar de que no está aceptado aún de forma masiva y todavía surgen dudas respecto a su regulación, lo cierto es que cada vez más ciudadanos lo integran en su vida financiera.

La adopción del bitcoin crece en México

Entre todos los países latinoamericanos, México ha sido uno de los países donde el bitcoin ha encontrado un terreno fértil para crecer: según datos de Statista y Triple A (2023), México está entre los 15 países con mayor adopción de criptomonedas en el mundo La desconfianza reinante en el sistema financiero mexicano liderada en gran parte por la alta inflación que sufre el país ha empujado a una gran parte de la población a explorar estas alternativa. Además, al existir cada vez más comercios y servicios que aceptan pagos con bitcoin, su presencia se percibe de manera más natural en la vida diaria, como una herramienta de intercambio que se suma a las opciones ya conocidas.

El ecosistema tecnológico del país sigue creciendo con startups que desarrollan herramientas para hacer más accesible el uso de bitcoin. Esta combinación de factores tecnológicos y culturales anticipa que su presencia en la vida financiera mexicana seguirá consolidándose, no como un reemplazo inmediato de la moneda nacional, pero sí como un complemento cada vez más integrado en las dinámicas económicas cotidianas.

Por otra parte, las plataformas digitales permiten comprar y vender fácilmente esta criptomoneda con pesos mexicanos, y esto facilita que su adquisición no se limite a perfiles tecnológicos o a jóvenes curiosos por las finanzas digitales, sino que también permite que personas de mediana edad y pequeños empresarios puedan utilizarla para invertir su dinero.

Factores sociales que influyen en el interés por bitcoin

La expansión del bitcoin en México viene ligada a una serie de factores sociales y culturales. Por un lado, la falta de acceso a servicios bancarios en determinadas regiones del país, especialmente en las zonas rurales, provoca que mucha gente considere que esta moneda es una buena alternativa para participar en la economía digital sin tener que contar con una cuenta bancaria tradicional. Por otra parte, también está el hecho de que en México existen millones de familias que viven del dinero que les envían sus familiares desde el extranjero, especialmente desde Estados Unidos, y el bitcoin es una vía más rápida, más económica y en ocasiones también más segura para transferir este dinero. Aunque aún no es el medio más utilizado para hacer estos envíos, son muchas las comunidades que ya utilizan el bitcoin como puente para enviar dinero sin tener que pagar elevadas comisiones.

Bitcoin como alternativa de resguardo frente a la inflación

Aunque la alta volatilidad del bitcoin obliga a categorizarse como un activo de alto riesgo, lo cierto es que la gran rentabilidad que proporciona hace que muchas personas consideren que, a pesar de los riesgos, merece la pena la inversión. En México no es extraño escuchar a alguien mencionar que destina un porcentaje de su sueldo a comprar pequeñas fracciones de esta criptomoneda como una forma de diversificar su patrimonio, y no es de extrañar porque invertir en bitcoin es una buena estrategia para proteger el dinero de la inflación. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la devaluación del peso mexicano por culpa de la inflación lleva siendo un problema que el país arrastra desde hace años: en 2022 la inflación llegó al 7.8%, descendiendo hasta el 4,68% a finales del año pasado, pero siendo todavía lo bastante inestable como para que los mexicanos busquen alternativas de ahorro que les permitan resguardar el valor de su dinero. Y lo cierto es que, invirtiendo en bitcoin, se puede preservar el valor del dinero e incluso incrementarlo.

La importancia de la educación financiera

No obstante todo lo anterior, hay algo que no puede pasarse por alto a la hora de hablar de bitcoin: la necesidad de educación financiera para entender cómo funciona y cómo puede aprovecharse de manera responsable. La curiosidad inicial lleva a muchos a invertir sin conocimiento y ahí es donde surgen los riesgos. Por eso, cada vez más instituciones y medios especializados insisten en que comprender los conceptos básicos es esencial para tomar decisiones inteligentes. En México, iniciativas de universidades como la UNAM están empezando a ofrecer programas de formación que ayudan a desmitificar el tema. En 2021 lanzaron un curso virtual llamado “Criptomonedas & Blockchain”, dirigido al público general y con el objetivo de dar conocimientos claros sobre los fundamentos y aplicaciones de la tecnología detrás de estas herramientas financieras para reducir la exposición a fraudes y enseñar a manejar los cripto activos con inteligencia y paciencia.