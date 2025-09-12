¡Lamentable! Estafador afuera de hospital asegura que su hija necesita apoyo por explosión de Iztapalapa

Cuerpos de seguridad aseguran que el hombre ha sido boletinado en hospitales de la Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante el pasado miércoles se identificó a un estafador que se ha aprovechado de la tragedia vial ocurrida en Puente de la Concordia, al asegurar que su supuesta hija de 22 años se encuentra herida, por la volcadura de pipa de gas en la alcaldía Iztapalapa, hechos ocurridps el pasado 10 de septiembre.

De acuerdo con información de Radio Fórmula, el estafador pide dinero afuera del Hospital de Ortopedia Magdalena de las Salinas, dónde se encuentran hospitalizados víctimas del incidente, para supuestamente solventar los gastos médicos de su hija, lo que ha generado indignación entre capitalinos y usuarios de plataformas digitales, quienes han promovido el apoyo tras la catástrofe vial ocurrida en Calzada de Ignacio Zaragoza.

Indigna estafa de padre falso en hospitales de las víctimas

Los hechos cobran mayor indignación luego de que la ciudadanía haya destacado por su persistente apoyo en la entrega de víveres para los familiares que sufrieron la perdida de sus seres queridos. Afuera del Hospital Rubén Leñero, situado en la alcaldía Miguel Hidalgo, se repartieron despensas a familiares directos de los lesionados.

Entregan despensas a familiares de las víctimas de la volcadura

El medio de comunicación aseguró que el estafador ha sido boletinado por personal de seguridad de varios hospitales de la Ciudad de México, tras aprovecharse de la tragedia que ha dejado hasta el momento 94 heridos y 9 muertos.

El gobierno de la ciudad de México informó que la cifra de muertos aumentó a 9 al corte de las 23:10 horas de ayer, jueves. Además, 55 de víctimas permanecen hospitalizadas y 22 han sido dadas de alta. Clara Brugada, jefa de Gobierno, aseguró que las autoridades ofrecen atención integral a las decenss de familias afectadas. Ademas , realizó un recorrido en los hospitales de la capital y el Estado de México para supervisar las atenciones de las víctimas.

Durante conferencia de prensa, explicó que identificarán lo casos más complejos para brindar una atención especializada, especialmente donde las víctimas eran jefas o jefes de familia. La catástrofe ocurrida ha puesto en duda los protocolos actuales para transportar vehículos de carga pesada en horarios de alta afluencia vehicular en la Ciudad de México.

