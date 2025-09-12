México reanuda envío de correo sin valor comercial a Estados Unidos

MÉXICO.- Correos de México reanudó este viernes el envío de cartas y documentos sin valor comercial —como misivas escritas, postales, papeles administrativos, legales o académicos— a Estados Unidos ya que no están sujetos a aranceles.

En un comunicado conjunto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Transformación Digital y Correos de México, informó que el Gobierno de México continúa en diálogo con las autoridades estadounidenses para reanudar el servicio de mensajería y paquetería lo antes posible

El 27 de agosto, Correos de México suspendió temporalmente los envíos postales y de paquetería a EU tras el anuncio de que se cobraría impuestos a los paquetes recibidos de cualquier país, incluso México, independiente del valor de las mercancías.

Este viernes, Correos de México informo que reactivó el envío de cartas y documentos sin valor comercial hacia dicho país como parte del proceso de reanudación de los servicios postales, tras la puesta en marcha de la Orden Ejecutiva 14324.

“Esta medida constituye un primer avance en el restablecimiento de los servicios con destino final a Estados Unidos”, dijo.

Así, a partir de este viernes se puede enviar a EU desde las más de mil 500 oficinas de Correos de México en el país exclusivamente de cartas y documentos como misivas escritas, postales, papeles administrativos, legales o académicos, siempre y cuando no tengan valor comercial.

“Si bien se mantienen restringidos los envíos de paquetería, mensajería, publicaciones impresas, revistas y libros hasta nuevo aviso, el Gobierno de México lleva a cabo un intenso trabajo de coordinación entre las dependencias competentes, así como un diálogo permanente con las autoridades estadounidenses, para lograr acuerdos que restablezcan plenamente los servicios postales”, señaló.

