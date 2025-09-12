Para esto sirve echar sal y bicarbonato al inodoro

Descubre cómo limpiar el inodoro con sal y bicarbonato: elimina sarro, olores y bacterias sin químicos agresivos.

MÉXICO.- Cada vez más personas recurren a soluciones naturales para limpiar el inodoro, y una de las más efectivas es la combinación de sal y bicarbonato de sodio. Este truco casero no solo ayuda a eliminar el sarro y reducir malos olores, sino que también combate las bacterias sin usar productos químicos agresivos. ¿Cómo aplicarlo correctamente?

Además de su fácil acceso y bajo costo, ambos ingredientes cuentan con propiedades comprobadas por la química doméstica, lo que explica por qué su uso se ha extendido en comunidades y hogares.

¿Cuáles son las propiedades del bicarbonato y la sal en la limpieza?

El bicarbonato de sodio (NaHCO₃) es un compuesto con pH alcalino que actúa como limpiador, desodorizante y agente abrasivo suave.

De acuerdo con la American Chemical Society (ACS), tiene eficacia demostrada en la descomposición de materia orgánica, la neutralización de olores y la reducción de bacterias en superficies del hogar.

Por su parte, la sal contribuye con un efecto mecánico que ayuda a desprender suciedad adherida y refuerza el poder abrasivo del bicarbonato. Juntas, estas sustancias crean un entorno alcalino poco favorable para microorganismos, lo que facilita mantener la frescura del baño.

Beneficios de usar sal y bicarbonato en el inodoro

Cuando se aplican en el inodoro, la mezcla de sal y bicarbonato ayuda a:

Eliminar residuos orgánicos incrustados en la cerámica

Reducir la acumulación de bacterias y hongos

Neutralizar malos olores persistentes

Facilitar la limpieza sin productos químicos agresivos

Aportar un efecto blanqueador natural en la superficie

Algunos estudios y guías de divulgación científica señalan que, al actuar durante varias horas, la mezcla incrementa su eficacia, especialmente en ambientes húmedos como el baño.

¿Cómo preparar la mezcla para el inodoro?

La receta casera más común incluye:

250 gramos de sal

250 gramos de bicarbonato de sodio

25 cucharadas de aceite neutro (como aceite mineral ligero o de cocina sin olor)

En algunas variantes se añade jugo de limón para potenciar el aroma fresco y sumar propiedades antibacterianas del ácido cítrico.

Paso a paso para limpiar con sal y bicarbonato

Espolvorea la sal y el bicarbonato en el interior del inodoro , cubriendo las paredes internas.

en el interior del , cubriendo las paredes internas. Vierte el aceite neutro para favorecer la adhesión de la mezcla.

Extiende con una escobilla exclusiva para baño hasta cubrir toda la superficie.

Deja reposar varias horas, preferentemente toda la noche.

Hierve agua y viértela directamente en el inodoro para despegar residuos ablandados.

para despegar residuos ablandados. Acciona la descarga de agua para enjuagar y retirar los restos de la preparación.

De manera opcional, agrega jugo de limón en el enjuague final para reforzar la desinfección y mejorar el aroma.

Consejos adicionales para mantener la higiene del baño

Repite este tratamiento al menos una vez cada 15 días, o una vez al mes según la frecuencia de uso del baño. Utiliza un cepillo específico para remover residuos en bordes y zonas de difícil acceso. Limpia también la tapa, la base y el área circundante para evitar acumulación de gérmenes. Ventila el baño después de la limpieza, lo que reduce humedad y la proliferación de hongos.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR.