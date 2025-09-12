Presentan cartelera de la Feria Tamaulipas 2025, vienen Aleks Syntek, Pedro Fernández y Kumbia Kings

¡Feria Tamaulipas 2025! Llena de grandes espectáculos desde su apertura

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- «La Feria Tamaulipas 2025, se celebrará del 16 al 26 de octubre en Ciudad Victoria, ya tiene confirmada una cartelera musical y de entretenimiento que promete reunir a miles de familias en un ambiente de alegría, identidad y orgullo tamaulipeco».

«En el Teatro del Pueblo, se presentarán artistas y agrupaciones de gran arraigo popular como Los Tigrillos (16 de octubre), Matisse (17), Kumbia Kings (18), Cardenales de Nuevo León (19), así como espectáculos para toda la familia como Lucha Libre (20), Disney Magic (21), y conciertos de Kumbre con K, Invasores, Liberación, Aleks Syntek y el gran cierre con Pedro Fernández el día 26».

Por. Perla Reséndez

Expreso