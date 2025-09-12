Rescatarán el Cine Avenida

El gobierno de Tamaulipas adquirió el histórico inmueble, propiedad de la familia Sulaimán, para convertirlo en un centro cultural y artístico.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El Gobierno de Tamaulipas llegó a un acuerdo con los propietarios del inmueble que albergó durante muchos años el cine Avenida en la capital del estado, mismo que será transformado en un espacio cultural y artístico, confirmó el Gobernador Américo Villarreal Anaya.

“Pudimos llegar a un acuerdo con esta familia tan connotada aquí de ciudad Victoria, la familia Sulaiman y pudimos tener la adquisición de este cine Avenida para hacerlo un espacios cultural, un teatro de artes visuales”, dijo en entrevista al mandatario estatal.

La adquisición de este cine icónico en la capital del estado ocurre dentro de un proyecto de recuperación de espacios públicos, implementado por el Gobierno del Estado.

“Para que se integre en el entorno de la capital, que sea una parte de visita y fomento cultural y artístico”, agregando que de esta manera se integrará al “libre 17” espacio cultural y artístico que cada domingo congrega a las familias victorenses.

“A ver si lo integramos a las modalidades del Libre 17 que en esos fines de semana haya representaciones de cultura y artística por grupos tamaulipecos”, comentó el gobernador sobre el proyecto para este espacio.

El cine Avenida, ubicado en la calle 17 “Francisco I. Madero”, fue punto de reunión de las familias durante muchos años, “este cine que tantas remembranzas hermosas nos da de nuestra infancia”, señaló Villarreal Anaya.

Fundado en 1959, por Don José Sulaimán Chagnón, el cine Alameda marcó una época en la capital del estado; cerró sus puertas en 1967 y después abrió en la década de los ochenta sólo para dar funciones de matiné.

Por varias décadas el inmueble permaneció en el olvido, sus paredes grafiteadas, en 2022 la marquesina cedió al paso del tiempo, pero ahora con el nuevo proyecto, podría volver a sus días de gloria.

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón