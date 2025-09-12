Te decimos dónde y a qué hora ver el primero Grito de Independencia de la presidenta Claudia Sheinbaum

La ceremonia oficial se realizará la noche del 15 de septiembre, con el tradicional toque de campana y los vivas patrióticos desde el balcón del Palacio Nacional.

MÉXICO.- El próximo lunes 15 de septiembre se celebra el Grito de Independencia 2025, uno de los eventos patrios más esperados por mexicanos y extranjeros, pues en ella se resaltan los valores y a los héroes del país.

De acuerdo a la tradición, el evento magno se desarrollará en la capital del país, es decir, la Ciudad de México (CDMX) teniendo como epicentro la Plaza de la Constitución, mejor conocido como el Zócalo, que es el corazón del centro histórico de la ciudad.

Cómo tal la ceremonia oficial se realizará la noche del 15 de septiembre, con el tradicional toque de campana y arengas que grita la presidenta desde el balcón del Palacio Nacional, alrededor de las 23:00 horas.

¿A qué hora ver el Grito de Independencia?

Dicha ceremonia, según refirió la propia presidenta del país, Claudia Sheinbaum Pardo el pasado 8 de septiembre de 2025 en su conferencia mañanera, “será muy austera”.

Para este acto, apuntó la mandataria sólo serán invitados los integrantes del gabinete legal y ampliado, así como todos lo mexicanos que gusten asistir a celebrar el 215 Aniversario del Grito de Independencia, el cual será el primero para Sheinbaun Pardo como presidenta y también el primero de una mujer al frente del país.

Previo al grito, se desarrollarán conciertos y actividades culturales no sólo en el centro de la capital sino en diversas alcaldías así como estados del país para gozo de todas las familias de la República Mexicana.

En el caso preciso de la Ciudad de México, que se convierte en el evento principal, el Zócalo comenzará las festividades con un concierto desde las 20:00 horas, protagonizado por La Arrolladora Banda El Limón, con la participación especial de Alejandra Ávalos y Legado de Grandeza.

Tras las presentaciones, la presidenta dará el tradicional grito, acompañado de fuegos artificiales, para después entonar el Himno Nacional, cerrando la celebración con un espectáculo visual que se puede disfrutar desde distintos puntos del Centro Histórico.

¿Dónde ver el Grito de Independencia?

Para poder ser testigo del primer Grito de Independencia de Claudia Sheinbaum Pardo como presidenta del país, la transmisión podrá seguirse por las redes sociales oficiales del Gobierno de México.

Otra alternativa será por televisión en señal abierta, particularmente por Imagen Televisión, quien ofrecerá una amplia cobertura de este evento, así como del Desfile Militar del 16 de septiembre, el cual arranca desde el Zócalo capitalino y concluye en el Campo Marte, ubicado a un costado del Paseo de la Reforma.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR.