Tenemos futuro y juntos lo haremos posible: Carmen Lilia

La alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas rinde su primer informe de resultados del segundo periodo, donde destaca que lo mejor está por venir porque se piensa con grandeza y se trabaja con eficacia y en unidad

NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.- La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal rindió su Primer Informe de Gobierno del periodo 2024-2027 en el que destacó la consolidación de Nuevo Laredo como referente nacional en desarrollo municipal, servicios públicos de calidad, infraestructura estratégica y prosperidad compartida para todas las familias neolaredenses.

Ante un teatro del Centro Cultural lleno, y acompañada de Silvia Casas Rodríguez, secretaria de Bienestar Social del Gobierno del Estado y representante del gobernador Américo Villarreal, entregó el documento oficial del estado que guarda actualmente la administración municipal, ante la presencia de autoridades federales, estatales, municipales e invitados especiales, reafirmando el compromiso de transparencia y rendición de cuentas que ha caracterizado a su gestión.

En su mensaje a la población de Nuevo Laredo, la presidenta municipal aseguró que desde hace casi 4 años el objetivo ha sido rescatar, transformar y consolidar una ciudad que hoy es ejemplo nacional de desarrollo y progreso.

«Nuevo Laredo se ha convertido en ejemplo estatal y referencia nacional de desarrollo y progreso. Continuamos fortaleciendo nuestra visión: desarrollar un Nuevo Laredo con prosperidad compartida, donde todos participen de su crecimiento económico y bienestar», enfatizó Canturosas Villarreal.

La alcaldesa destacó que Nuevo Laredo mantiene la calificación crediticia «Triple A» otorgada por Fitch Ratings, la más alta que puede recibir una entidad pública, reconociendo la gestión transparente del erario y la capacidad de cumplir compromisos crediticios.

«Hace 4 años recibí el gobierno municipal con una deuda de 580 millones de pesos. Hoy me comprometo que al concluir este segundo periodo, esa deuda quedará completamente saldada», anunció, subrayando la disciplina fiscal ejemplar que permite invertir en infraestructura sin comprometer la estabilidad económica municipal.

Con una inversión récord de 5,691 millones de pesos, la administración ha ejecutado más de 1,216 obras enfocadas en mejorar la calidad de vida de las familias neolaredenses y elevar la competitividad de la ciudad.

A través de testimonios de ciudadanos, empresarios, profesionistas y representantes de organismos civiles, la presidenta municipal dio cuenta de los beneficios y logros que esta nueva administración ha consolidado.

Entre las acciones más destacadas se se encuentra la instalación de 33 mil luminarias LED bajo el programa «Nuevo Laredo se Prende», convirtiendo a la ciudad en un lugar más seguro para las familias

De igual forma resaltó la rehabilitación del Parque Península «El Laguito» con 103 millones de pesos tras su rescate ecológico, recuperando este icónico punto de encuentro familiar

Segundo puente del Libramiento MEX II con una inversión sin precedentes de 246 millones de pesos, obra federal construida con recursos municipales para optimizar el transporte de mercancías

Habló de la modernización integral de Avenida Reforma con 85 millones que incluyen nueva carpeta asfáltica y renovación completa de redes de drenaje y agua potable

52 espacios públicos abandonados transformados en áreas seguras y dignas para la convivencia familiar

Destacó que Nuevo Laredo se posiciona como referente internacional en el cuidado del agua con la Planta Internacional Tratadora de Aguas Residuales (PITAR), considerada como la obra más importante de México en su ramo, y la innovadora Planta de Tratamiento Oradel, pionera en el país con tecnología de vanguardia probada en Estados Unidos, Italia, India y Arabia Saudita.

Así como la línea morada, sistema innovador que lleva agua tratada a la industria, permite conservar mayor volumen de agua potable para consumo humano, posicionando a Nuevo Laredo como referente en desarrollo sostenible.

«Esta obra hidráulica fue reconocida por ONU-Mujeres como una acción de alto impacto con perspectiva de género, colocándonos como referente nacional e internacional», destacó la alcaldesa, quien representó históricamente a un municipio mexicano en la Asamblea General de la ONU presentando el informe sobre «Agua Limpia y Saneamiento».

En su mensaje, enfatizó que la educación ha sido prioridad de su gobierno, por ello se ha llevado a cabo una inversión histórica de 414 millones de pesos que benefició a 213 planteles educativos; resaltando proyectos emblemáticos como la Preparatoria municipal autosostenible en la que se invirtieron 131 millones de pesos, y fue entregada en comodato a la UAT para garantizar educación media superior en zona de crecimiento poblacional.

Destacó obras como la Infoteca «Sor Juana Inés de la Cruz», una moderna biblioteca digital construida donde antes era un basurero; la construcción de un Planetario y Museo de Ciencia y Tecnología «El Tanque» con 189 millones para espacio interactivo de conocimiento

y la construcción de una nueva escuela primaria en Colonia El Progreso con 36.8 millones para evitar que niños viajen diariamente al centro para estudiar.

Los aplausos invadieron el Centro Cultural, cuando resaltó que Nuevo Laredo cuenta con 6 tipos de becas municipales únicas en el país por su alcance y clasificación, con una inversión de 263 millones de pesos en 4 años beneficiando a más de 28 mil estudiantes.

De igual forma, afirmó que el programa de apoyo a maestros con más de 31 millones de pesos invertidos, y que por cuatro años consecutivos ha beneficiado a más de 4 mil maestros de escuelas públicas y privadas, ha sido pionero en Tamaulipas e incluso otros municipios lo han adoptado.

También mencionó que Nuevo Laredo se ha mantenido como el Gobierno Municipal más efectivo de Tamaulipas según la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU) del INEGI y entre los 3 mejores del país en resolución de problemáticas urbanas durante casi 4 años consecutivos.

En el rubro de Desarrollo Económico, recalcó que Nuevo Laredo recibió inversiones con 5 empresas que confirman su expansión y 2 nuevas empresas mexicanas, representando una inversión superior a 300 millones de dólares y la generación de 3,500 empleos directos.

También habló de los programas «Impulso Económico» con 554 millones de pesos invertidos en créditos y «MyPime Avanza» con 8 millones adicionales, conforman la bolsa de créditos más grande del estado para fortalecer a micro, pequeños y medianos empresarios.

«La Cuarta Transformación no sólo continúa, sino que se profundiza en Tamaulipas», declaró la alcaldesa, reiterando su apoyo incondicional a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la alianza estratégica con el Gobernador Américo Villarreal Anaya para continuar el proyecto humanista. «En Nuevo Laredo pensamos con grandeza y actuamos con eficacia para construir junto al Gobernador el presente y el futuro de Tamaulipas, sin otro interés que servir a los tamaulipecos», enfatizó.

Enfatizó en que gracias a la buena sinergia con el Gobierno Federal impulsa, los proyectos de hospitales IMSS-Bienestar e ISSSTE, el tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo y la ANAM (Agencia Nacional de Aduanas de México), son una realidad y consolidarán a Nuevo Laredo como un referente de progreso y bianestar.

«En Nuevo Laredo, lo mejor está por venir. Tenemos futuro y juntos lo hacemos posible», concluyó la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas, convocando a mantener la altura de miras y la confianza en que cada paso deja una huella imborrable como legado para las generaciones futuras.

Al evento acudieron autoridades de los tres niveles de gobierno, integrantes del Republicano Ayuntamiento 2024-2027, representantes de la sociedad civil e iniciativa privada, reafirmando el compromiso colectivo por la transformación y el desarrollo de Nuevo Laredo.

POR. STAFF

EXPRESO-LA RAZON