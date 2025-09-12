Van tres cocodrilos capturados este mes en Tampico

Piden a la población no tratar de capturarlos aunque sean ejemplares pequeños, siguen siendo peligrosos.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- En lo que va del presente mes, bomberos municipales han capturado tres cocodrilos en Tampico, tras salirse de su hábitat.

El Comandante de Bomberos, Héctor Guzmán Curiel señaló que el más reciente fue el jueves, en la colonia Barandillas.

Se trata de un ejemplar pequeño, de aproximadamente 50 centímetros.

Lo atraparon a las 04:30 horas del jueves, en la calle Tercera con Urano de la colonia Barandillas.

Tras someterlo, lo llevaron a la laguna del Carpintero donde fue liberado.

Pidió a la población no tratar de capturar un saurio cuando se encuentren uno fuera de su hábitat.

Dejó en claro que aunque sean ejemplares pequeños, siguen siendo peligrosos.

Por Benigno Solís/La Razón