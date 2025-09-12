VIDEO: Agente de ICE abate a migrante mexicano en Chicago

En Chicago, un agente asesinó a tiros a un mexicano tras intentar huir en un vehiculo

CHICAGO, ESTADOS UNIDOS.- Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) abatió a tiros este viernes a Silverio Villegas González, migrante mexicano en situación irregular, durante un operativo en la ciudad de Chicago, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el incidente ocurrió cuando los oficiales intentaron detener al hombre en un control de tráfico.

Al recibir la orden de detenerse, Villegas González habría intentado huir a bordo de su vehículo, embistiendo a uno de los agentes y arrastrándolo varios metros, por ello las autoridades lo identificaron como un “extranjero ilegal criminal con antecedentes de conducción temeraria”, aunque no precisaron la fecha ni las circunstancias en las que ingresó a Estados Unidos.

Fuentes consultadas por medios locales indicaron que Villegas González era el objetivo principal del operativo implementado en la ciudad, por lo que su objetivo era detenerlo, pero al intentar huir, el sujeto fue asesinado a tiros por un agente debido a su temor de recibir un ataque.

“Uno de ellos fue atropellado por el vehículo y arrastrado una distancia considerable. Temiendo por su vida, el agente disparó su arma. El agente sufrió múltiples lesiones y se encuentra estable. El migrante indocumentado fue declarado muerto»”, señaló la dependencia en un comunicado.

¿Qué pasó en Chicago con el migrante mexicano?

La subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, se pronunció este viernes 12 de septiembre sobre el operativo de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el que falleció el migrante mexicano Silverio Villegas González y un agente resultó herido.

Tricia McLaughlin deseó una pronta recuperación al oficial afectado y defendió su actuación al afirmar que “siguió su formación, utilizó la fuerza apropiada y aplicó la ley correctamente para proteger al público y a las fuerzas del orden”, asimismo, advirtió sobre la proliferación de videos en redes sociales y mensajes de activistas que, según dijo, “incitan a los migrantes indocumentados a resistirse”, lo que aseguró pone en riesgo tanto la seguridad pública como la de los agentes.

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, también reaccionó al hecho a través de su cuenta de Facebook, dijo estar “al tanto del preocupante incidente” y subrayó la necesidad de transparencia, ya que en redes sociales se han viralziado distintos videos sobre las marchas y represalias de ICE.

“Los habitantes de Illinois merecen un informe completo y veraz de lo sucedido para garantizar rendición de cuentas”, señaló.

El caso ocurre en medio de un incremento de los operativos migratorios en el área de Chicago, parte de la estrategia del gobierno federal que ha intensificado los controles en ciudades gobernadas por demócratas, conocidas por sus políticas de “santuario” y su limitada cooperación con las autoridades migratorias.

