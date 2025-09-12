VIDEO: Captan a joven en el antro pidiendo un préstamo en una app para seguir la fiesta

MÉXICO.- Un joven fue grabado mientras utilizaba una aplicación móvil para solicitar un préstamo exprés, en medio de lo que parecía ser una noche de fiesta. La app en cuestión ofrece dinero fácil a casi cualquier usuario que tenga cuenta activa y realice pedidos frecuentes de comida o transporte.
En el video, se le observa bailando en su lugar, visiblemente alterado, mientras bebe lo poco que queda en su vaso y acepta apresuradamente todos los términos y condiciones del préstamo.
El momento ocurrió en el antro Mezontle, ubicado en la Ciudad de México. Las imágenes no tardaron en viralizarse, generando todo tipo de reacciones.
Algunos usuarios criticaron el comportamiento del joven con frases como:
«La juventud está perdida», mientras que otros compartieron experiencias similares: “Yo hice lo mismo pero con Kueski, la cruda moral al día siguiente fue peor”, comentó uno. También hubo quienes se tomaron el asunto con humor: “Y como prueba final de amor, pidió un crédito en Didi”.
Algunos especularon incluso que podría tratarse de una broma o contenido preparado para redes sociales.
¿Es bueno pedir un préstamo?
Sacar un préstamo no es malo en sí mismo, pero puede convertirse en un problema si no se hace con responsabilidad. Un préstamo puede ayudarte a resolver una urgencia o financiar algo importante, siempre y cuando tengas claro cómo y cuándo vas a pagarlo. El riesgo está en pedir dinero sin tener la capacidad de pago, aceptar intereses altos sin entenderlos, o usarlo impulsivamente, como en situaciones de fiesta o compras innecesarias. En resumen, un préstamo puede ser útil, pero solo si se toma con cabeza fría y buena planificación.
CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR.