VIDEO: Florinda Meza asegura que Chespirito sigue vivo …en otra dimensión

Florinda Meza sorprendió al compartir una reflexión en la que mezcla recuerdos personales con conceptos de la física moderna.

MÉXICO.- La actriz Florinda Meza volvió a generar debate entre seguidores y medios de comunicación tras una declaración que combina emociones íntimas y teorías científicas.

Durante una entrevista con Adela Micha, la viuda de Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, habló sobre cómo percibe la presencia de su esposo fallecido en un plano distinto al terrenal, insinuando que en otra dimensión él todavía está vivo.

Una anécdota que la llevó a pensar en ‘Chespirito’

Florinda Meza relató que en una ocasión, mientras platicaba con su familia, cometió un lapsus al decir: “Yo soy una vieja… estoy a punto de cumplir 96 años”.

Sorprendida por sus propias palabras, preguntó quién lo había dicho, y su sobrino reaccionó bromeando: “Ay, Roberto”. Para su hermana y su cuñado, aquella confusión fue una señal de que los muertos pueden comunicarse con los vivos.

Aunque en realidad quiso decir 76 años, ese instante la hizo recordar a su esposo, quien siempre le decía que llegarían a viejos juntos.

“En otra dimensión Roberto todavía está vivo”

Florinda Meza explicó a Micha que no cree en fantasmas ni apariciones, pero sí en la posibilidad de vidas alternas. “Lo que sí puede suceder es que en otra dimensión Roberto todavía está vivo”, afirmó.

Recordó que el propio Chespirito solía decirle: “Tú y yo vamos a llegar a viejos, voy a morir antes que tú, pero voy a ser un viejito de 96 años y tú una viejita flaca, elegante, agilita”. Aunque el comediante falleció a los 85 años en 2014, Florinda Meza sostiene que en otra línea temporal esa promesa podría estar cumpliéndose.

La ciencia según Florinda Meza

Para respaldar su idea, Florinda Meza mencionó a Werner Heisenberg y Erwin Schrödinger, dos referentes de la física cuántica. Explicó que, de acuerdo con la física moderna, el tiempo no sería circular sino lineal, con la posibilidad de múltiples dimensiones coexistiendo en el mismo instante.

Es muy interesante enterarse de sus teorías del tiempo (…) puede haber varias dimensiones en este mismo momento, dijo Florinda Meza, asociando este planteamiento con la posibilidad de que su esposo aún exista en otro plano.

¿Qué dice realmente la ciencia?

Aunque sus palabras emocionaron a muchos seguidores, lo cierto es que los conceptos citados no corresponden con precisión al trabajo de los físicos mencionados.

Heisenberg desarrolló el principio de incertidumbre, que limita la precisión con la que pueden conocerse la posición y velocidad de una partícula.

Schrödinger es conocido por su ecuación de onda y por el experimento mental del “gato de Schrödinger”, que aborda estados cuánticos superpuestos.

Ninguno de ellos habló sobre “cuerdas del tiempo” o dimensiones paralelas.

Por otro lado, la teoría de cuerdas, desarrollada en la década de 1970, sí plantea la existencia de dimensiones adicionales, aunque no sostiene que el tiempo esté compuesto de cuerdas.

Más allá de la precisión científica, las palabras de Florinda Meza revelan la manera en que mantiene vivo el recuerdo de Roberto Gómez Bolaños, combinando nostalgia, filosofía y una interpretación libre de la física moderna. Para sus seguidores, sus declaraciones representan tanto un gesto de amor eterno como un recordatorio de la huella que Chespirito dejó en la cultura popular.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR.