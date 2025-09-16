Agua de aguacate: receta para mantenerte hidratado

Aprende a hacer agua de aguacate fresca, deliciosa y llena de nutrientes, ¡vale la pena!

Prepara una deliciosa agua de aguacate, se trata de una receta hidratante, cremosa y saludable que no solo es apreciada en México, ¡sino en el mundo!

No hay que olvidar que el aguacate es conocido como el oro verde mexicano, de acuerdo con información del Gobierno de México. Es un fruto cremoso, nutritivo y versátil, su pulpa es rica en grasas saludables —principalmente monoinsaturadas—, fibra, vitaminas (como la C, la E y vitaminas del complejo B) y minerales como el potasio.

Esto lo convierte en una opción excelente no solo para platillos salados, sino también para bebidas ligeras que aprovechen su textura y nutrientes. Una de esas bebidas es el agua de aguacate, también llamada agua fresca de aguacate. Se trata de una preparación simple tipo agua fresca, que combina la pulpa del aguacate con agua (y a veces limón o endulzante), lo que da una bebida refrescante, suave, de textura cremosa y muy adecuada para climas cálidos.

Además de su delicioso sabor, el agua de aguacate puede aportar beneficios para la salud: el aguacate ayuda en la absorción de nutrientes liposolubles, puede favorecer la salud cardiovascular, aporta antioxidantes y contribuye al bienestar general si se incluye en una dieta balanceada.

Cómo hacer agua de aguacate

Ingredientes:

1 aguacate grande, maduro (sin piel ni hueso)

1 litro de agua fría

Jugo de 1 limón (opcional)

Azúcar al gusto

Hielo al gusto

Preparación:

Pela el aguacate, quita el hueso, y corta la pulpa en trozos.

En una licuadora, coloca la pulpa del aguacate, el jugo de limón (si lo usas) y una parte del agua. Licúa hasta obtener una mezcla homogénea y cremosa.

Vierte la mezcla en una jarra, agrega el resto del agua, ajusta la cantidad de endulzante según tu gusto, y mezcla bien.

Añade hielo al gusto al agua de aguacate justo antes de servir, para mantener la bebida bien fría.

Variaciones del agua de aguacate

Agua de aguacate con piña y menta: añade ½ taza de piña natural en cubos y 4 hojas de menta fresca para una bebida tropical, fresca y digestiva.

Agua de aguacate con pepino y limón: con ½ pepino pelado y picado y jugo de 1 limón, si deseas una opción detox.

Agua de aguacate con matcha y leche vegetal: añade ½ cucharadita de polvo de matcha y 1 taza de leche de almendras o coco, para una opción tipo latte.

¿Para qué sirve el agua de aguacate?

Como bebida basada en agua y fruta, el agua de aguacate aporta líquido al cuerpo y nutrientes como vitamina E, potasio, grasas saludables y fibra. Esto ayuda en funciones como la digestión, el mantenimiento de la piel y para sentirse con energía, de acuerdo con la Fundación Española de Nutrición.

El aguacate contiene compuestos antioxidantes que ayudan a neutralizar radicales libres, lo que puede contribuir a reducir daño oxidativo en el organismo; y gracias a sus grasas monoinsaturadas y su contenido de potasio, puede colaborar en mantener niveles saludables de colesterol y presión arterial cuando se consume como parte de una dieta equilibrada.

Disfruta del agua de aguacate para cualquier día de la semana, ¡es hidratante y saludable! Tiene todo para que la familia se beneficie.

