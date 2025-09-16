Altamira le “Coquetea” a Costco para su Instalación

La Secretaría de Economía del estado anunció que la empresa evalúa terrenos en la zona conurbada del sur de Tamaulipas

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Autoridades de Altamira le “coquetean” a Costco para que se instale en la ciudad, afirmó la secretaria de Economía, Claudia Fernández Pecero.

Dijo que el corporativo requiere de un terreno de seis a siete hectáreas y que en la localidad hay suficientes en diferentes sectores.

“Sí, más bien nosotros les estamos coqueteando a ellos, hay varios lugares privados y ellos buscan terrenos de seis a siete hectáreas”, indicó la funcionaria.

Puntualizó que Altamira es muy amplio, el 92 por ciento de la extensión territorial de la zona es el municipio, el 5 por ciento es Tampico y el 3 por ciento Ciudad Madero.

Puntualizó que la empresa Costco no ha escogido un terreno para la construcción de una sucursal “y tenemos hectáreas disponibles, tenemos conectividad, mucha disposición para trabajar”.

“Hay una serie de terrenos que están listos que se pueden usar. El alcalde Armando Martínez le ha dado a conocer a los inversionistas que se acerquen, que no los dejamos solos, vamos de la mano con todos los procesos y trámites”, concluyó Claudia Fernández Pecero.

La Secretaría de Economía del estado anunció que la empresa evalúa terrenos en la zona conurbada del sur de Tamaulipas, que incluye a Tampico y Altamira, así como en Ciudad Victoria.

Aunque no se ha definido el lugar exacto de la primera tienda, las autoridades estatales indicaron que la inversión inicial para cada sucursal podría llegar a los 700 millones de pesos.

Por. Óscar Figueroa

La Razón