Árbol cae y derriba cableado eléctrico

Las pesadas ramas obstruyeron parte de una calle del sector.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Cables de energía eléctrica terminaron en el suelo, tras ser derribados por un árbol que se desplomó en la colonia Tolteca de Tampico.

El incidente ocurrió la noche del lunes, en la calle Hidalgo esquina con Ignacio Zaragoza.

Al lugar acudieron dos elementos del cuerpo de bomberos que recibieron el llamado correspondiente.

Los vulcanos llegaron en pocos minutos y de inmediato iniciaron labores para liberar la vialidad.

Con motosierras cortaron las ramas y parte del tronco para retirar el obstáculo.

Por. Benigno Solís/La Razón