Así fue el histórico grito de Independencia de Claudia Sheinbaum

La presidenta tocó la campana en 33 ocasiones al salir del balcón de Palacio Nacional

MÉXICO.- Ante un Zócalo lleno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó una histórica ceremonia del Grito de la Independencia.

La ceremonia 215 fue la primera que encabeza una mujer como titular del Poder Ejecutivo Federal.

Estuvo marcado por las arengas para las heroínas y héroes patrios, para las mujeres indígenas, las hermanas y hermanos migrantes, para la dignidad del pueblo de México, la democracia y la igualdad. Fueron 20 arengas. Tocó la campana en 33 ocasiones.

A las 23:02 horas, ondeó la Bandera desde el balcón presidencial. Después se entonó el Himno Nacional.

Después, arrancó el tradicional espectáculo pirotécnico.

Fue a las horas 22:59 horas que la primera presidenta de México salió al balcón presidencial de Palacio Nacional.

Escolta del Colegio Militar entrega bandera a Presidenta de México

Portando la banda presidencial —confeccionada por mujeres militares—, la presidenta Sheinbaum Pardo salió a la 22:57 horas acompañada de su esposo Jesús María Tarriba frente a un cuadro de Leona Vicario para llegar hasta el salón de Recepciones del recinto histórico.

La escolta del Heroico Colegio Militar, integrada por mujeres cadetes, le entregó la Bandera a la presidenta de México.

La Presidencia de la República informó que el vestido de la doctora Sheinbaum Pardo es un bordado artesanal nahua de San Isidro Buen Suceso, Tlaxcala, de la maestra Virginia Verónica Arce Arce, quien se ha dedicado más de 25 años al arte del bordado. Además de que el diseño es de Thelma Islas Lagunas y Crystel Martínez Torre y la confección corrió a cargo de Rocío Castro Cruz.

Gabinete legal y ampliado acompaña a Sheinbaum en ceremonia

En los balcones de Palacio Nacional estuvo la familia de la presidenta Sheinbaum Pardo e integrantes del gabinete legal y ampliado.

Asistieron Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación; Raymundo Morales Ángeles, secretario de Marina; Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional; y Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

Además de Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar; Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo; Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica del Ejecutivo Federal; Zoé Robledo, director general del IMSS, entre otros.

Sheinbaum dedica arengas a mujeres, migrantes y heroínas

Mexicanas, mexicanos

¡Viva la independencia!

¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla!

¡Viva Josefa Ortiz de Téllez Girón!

¡Viva José María Morelos y Pavón!

¡Viva Leona Vicario!

¡Viva Ignacio Allende!

¡Viva Gertrudis Bocanegra!

¡Viva Vicente Guerrero!

¡Viva Manuela Molina, la Capitana!

¡Vivan las heroínas anónimas!

¡Vivan las heroínas y héroes que nos dieron patria!

¡Vivan las mujeres indígenas!

¡Vivan nuestras hermanas y hermanos migrantes!

¡Viva la dignidad del pueblo de México!

¡Viva la libertad!

¡Viva la igualdad!

¡Viva la democracia!

¡Viva la justicia!

¡Viva México, libre, independiente y soberano!

¡Viva México!

¡Viva México!

¡Viva México!

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO