Causaron baja 200 empleados eventuales en el primer año de gobierno

Héctor Villalpando Macías, secretario administrativo del gobierno municipal de Tampico, dijo que mantienen apertura al diálogo, negociaciones y acuerdos

TAMPICO, TAM.- En el primer año de la actual administración municipal, han sido dados de baja 200 empleados municipales; principalmente eventuales, estimó hoy Héctor Villalpando Macías, secretario administrativo del gobierno municipal de Tampico.

«3 mil 500… recibimos 3 mil 700 pero la mayoría son eventuales, la diferencia el número de trabajadores es básicamente el mismo. El último número que recuerdo, no de esta nómina sino de la quincena pasada éramos 3 mil 506 una cosa así»

Villalpando Macías dijo que el número de empleados municipales puede consultarse en la página de transparencia del gobierno municipal desde 2023 hasta este año y rechazó que existan reajustes a la nómina municipal.

«No ha habido una posición de recorte, ha habido una posición de eficiencia de la administración de los recursos»

Cuestionado respecto a la reciente inconformidad por presunto despido injustificado de 12 trabajadores de la secretaría servicios públicos de los que seis están asignados a la Estación de Transferencia, Villalpando Macías dijo que mantiene apertura al diálogo, negociaciones y acuerdos junto a la dirección jurídica y manifestó que se han registrado casos de administraciones pasadas en los que personal ha sido reinstalado; sin embargo, dijo cada caso se analiza desde lo individual.

«Ha sido un constante diálogo, mi oficina siempre está abierta. Ya los había recibido, se les estaba atendiendo si hubieran vuelto a venir los hubiera vuelto atender. De ellos, tres se acercaron de manera individual antes… tenemos que revisarlo. Cada caso se tiene que tratar en lo individual», concluyó.

Por Cynthia Gallardo/La Razón