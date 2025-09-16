Charlie Sheen revela que tuvo intimidad con hombres

En su nuevo documental en Netflix, Charlie Sheen confiesa haber tenido sexo con hombres durante su etapa más caótica.

Charlie Sheen está de vuelta en los reflectores, pero esta vez no por escándalos, sino por abrir su corazón de la forma más sincera, y es que el actor de Two and a Half Men ha lanzado su documental aka Charlie Sheen, disponible desde el 10 de septiembre en Netflix, donde hace una serie de revelaciones que han dejado a la audiencia y a la industria del entretenimiento boquiabiertos.

Entre los momentos más impactantes del documental, Sheen habla por primera vez de sus encuentros sexuales con hombres, una parte de su historia que hasta ahora había mantenido en silencio.

“Fue como darle la vuelta al menú… había estado comiendo del mismo lado toda mi vida, y de repente pensé, ‘¿Qué hay en el otro lado?’”, expresó son sinceridad.

“No buscaba etiquetas, solo vivía el momento”

A sus 60 años, Charlie no está buscando justificarse, encasillarse ni provocar. Simplemente, está contando su verdad.

“No se trataba de una búsqueda de identidad”, aclara, “solo fue parte de un momento oscuro… pero también liberador”.

Según cuenta, fue durante su etapa más caótica, marcada por el consumo excesivo de crack y una hipersexualidad fuera de control, que vivió experiencias que jamás pensó que tendría.

“El crack me llevó a lugares donde las líneas se desdibujaban. No había reglas, solo impulsos”.

En el documental, dividido en dos partes, y en su nuevo libro The Book of Sheen, que se publicó el 9 de septiembre, el actor repasa sin tapujos los excesos, las caídas y los momentos más oscuros de su vida.

“Era como si mi vida fuera un tren descarrilado, y yo solo seguía subiendo la velocidad”, admite.

Sin embrago no se victimiza ni arrepiente de sus decisiones, Charlie deja claro que todo lo vivido ha sido parte de su camino.

“No me arrepiento de nada. Cada caída me trajo aquí. Esta es mi verdad, sin adornos… si mi historia ayuda a una sola persona a sentirse menos sola, entonces valió la pena abrir esta puerta”.

Ya disponible en Netflix

aka Charlie Sheen ya está disponible en Netflix y promete ser uno de los documentales más comentados del año, no solo por las confesiones del actor, sino por la sinceridad con la que expone su recorrido personal.

Además, su libro The Book of Sheen ofrece aún más detalles y reflexiones, en un tono igual de honesto, pero con el toque sarcástico que lo ha caracterizado siempre.

