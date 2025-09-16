Claudia Sheinbaum encabeza el desfile del 16 de Septiembre

La mandataria salió del balcón principal de Palacio Nacional para pasar revista a las Fuerzas Armadas y dar inicio al recorrido que, como cada año, partió del Zócalo capitalino

Ciudad de México.– La Presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este martes 16 de septiembre de 2025 el desfile cívico-militar con motivo del 215 aniversario de la Independencia de México.

Desde temprano, la mandataria salió del balcón principal de Palacio Nacional para pasar revista a las Fuerzas Armadas y dar inicio al recorrido que, como cada año, partió del Zócalo capitalino.

En el acto participaron miles de elementos del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, además de contingentes civiles y estudiantiles. Vehículos blindados, aeronaves y agrupamientos históricos desfilaron frente a la plancha del Zócalo, en un evento seguido por miles de personas en la capital y transmitido a todo el país.

La presencia de Sheinbaum marcó un momento simbólico: es la primera mujer en encabezar, como Presidenta de México, un desfile de Independencia. En sus palabras iniciales resaltó la importancia de mantener la unidad nacional y la memoria histórica de los héroes de 1810.

El desfile transcurrió bajo un fuerte dispositivo de seguridad y con saldo blanco, según reportes de Protección Civil.

POR STAFF