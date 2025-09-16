Cocodrilo “paseaba” por colonia de Altamira

Las lluvias de los últimos días han incrementado el nivel de las lagunas y eso ha ocasionado que empiecen a salir cocodrilos.

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Bomberos municipales de Altamira lograron capturar un lagarto de un metro de largo que “caminaba” por una calle de la colonia Jazmín, del sector Miramar.

Por su tamaño, el pequeño ejemplar fue liberado en su hábitat, cerca de la colonia se ubica la laguna La Aguada, la cual tiene una de las poblaciones más grandes de cocodrilos en el municipio.

Bomberos Altamira, a cargo de José Torres Gómez, recordó a la población que los cocodrilos son reptiles peligrosos y que intentar capturarlos implica situaciones que pueden ocasionar un riesgo a la integridad física.

Aunque no hay un censo completo de la población de cocodrilos en Altamira, las autoridades locales trabajan en coordinación con los municipios Tampico y Madero para tener un registro y planear acciones de manejo.

Existen proyectos para la creación de Unidades de Manejo Ambiental (UMA), con el fin de tener un control más integral de la población, pero estos planes aún no se han concretado.

Los Bomberos de Altamira y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), atienden de manera regular los reportes de avistamientos para capturar y reubicar a los ejemplares que representan un peligro para la población.

Por. Óscar Figueroa

La Razón