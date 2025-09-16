Crece la confianza empresarial en Altamira gracias a un gobierno visionario

El alcalde Armando Martínez Manríquez ha trabajado de la mano con la iniciativa privada para generar condiciones óptimas de desarrollo económico

ALTAMIRA, TAM.- La ciudad de Altamira continúa consolidándose como un destino confiable para la inversión, gracias al impulso decidido del alcalde Dr. Armando Martínez Manríquez, quien ha trabajado de la mano con la iniciativa privada para generar condiciones óptimas de desarrollo económico y modernización urbana.

Una muestra de este crecimiento fue la reinauguración de la sucursal Plaza Arenas de la tradicional Pastelería Pepis, evento que se llevó a cabo en el marco del 10º aniversario de esta tienda y como parte de las celebraciones rumbo al 80 aniversario de la marca en 2026.

Durante la ceremonia, el alcalde Dr. Armando Martínez Manríquez cortó el listón inaugural, reconociendo la importancia de la inversión privada en el fortalecimiento del tejido económico local. En esta ocasión, Pastelería Pepis destinó una inversión por el orden de 700 mil pesos, generando 18 empleos directos para altamirenses.

“Nos comenta la Sra. Pepis que esta es la tienda con mayor productividad de las cinco que tienen en el sur de Tamaulipas. Como gobierno, nos hemos encargado de mantener esta zona de la ciudad en excelentes condiciones, ya que es la entrada principal desde el sur. Me llena de satisfacción saber que estos esfuerzos alientan a los empresarios a seguir confiando en Altamira”, expresó el alcalde.

Actualmente, Pastelería Pepis cuenta con cinco sucursales en la zona conurbada: dos en Altamira, dos en Tampico y una en Ciudad Madero.

Durante el evento, el Dr. Martínez Manríquez saludó con respeto y admiración a la fundadora de la empresa, Sra. Josefina Arias de Gorordo, así como a la Directora General, Lic. Ana Esther Gorordo Arias, destacando su liderazgo visionario que ha hecho de Pepis una tradición entrañable para las familias de la región.

“Este tipo de inversiones reflejan el progreso de Altamira y fortalecen la confianza en nuestro municipio. Les deseo el mayor de los éxitos en esta nueva etapa”, agregó el edil.

Acompañando al alcalde estuvieron también la presidenta del DIF Altamira, C.P. Rossy Luque de Martínez, y la Directora de Desarrollo Económico del municipio, Lic. Claudia Fernández.

Con acciones concretas y una visión a futuro, el gobierno del Dr. Armando Martínez Manríquez sigue transformando Altamira en un polo de desarrollo económico, fortaleciendo la relación con el sector empresarial y promoviendo nuevas inversiones que generen empleo y bienestar para todos los altamirenses.

POR OSCAR FIGUEROA